Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Farmakolog Kayhan : 'Aroma terapi, safrayı temizliyor. Kararmış, bulanık, akışkan olmayan safra melankoliye sebep olur'
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurtdışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Nikah işlemlerinde yeni dönem başlıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-koy-daha-isgalcilerden-temizlendi-1091910361.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi sürdüren Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Son bir gün içerisinde bin 910... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:01+0300
2024-12-23T13:09+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063307253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f9ed4057e49471b54cd9d1177c3b78e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Storojevoye köyü ele geçirildi. Bu istikamette son bir gün içerisinde 155 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 50 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 400 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 400 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 13 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman kaybı 610 asker, iki tank ve beş zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Bir karşı saldırısı bastırılan Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker oldu.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu hava üssü altyapısı, İHA depoları ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 14 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kremlin-putin-fico-gorusmesinin-detaylarini-acikladi-rus-lider-ozel-askeri-harekatla-ilgili-1091902601.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063307253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a2593ba17c90e4780a1b6d234138cb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi

13:01 23.12.2024 (güncellendi: 13:09 23.12.2024)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi sürdüren Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Son bir gün içerisinde bin 910 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Storojevoye köyü ele geçirildi. Bu istikamette son bir gün içerisinde 155 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 50 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 400 kadar asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 400 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 13 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman kaybı 610 asker, iki tank ve beş zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Bir karşı saldırısı bastırılan Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker oldu.
Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu hava üssü altyapısı, İHA depoları ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 14 insansız hava aracını engelledi.
Putin-Fico görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
DÜNYA
Kremlin, Putin-Fico görüşmesinin detaylarını açıkladı: Rus lider özel askeri harekatla ilgili vizyonunu aktardı
12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала