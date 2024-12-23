https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-koy-daha-isgalcilerden-temizlendi-1091910361.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi

Sputnik Türkiye

Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi sürdüren Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Son bir gün içerisinde bin 910... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T13:01+0300

2024-12-23T13:01+0300

2024-12-23T13:09+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063307253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f9ed4057e49471b54cd9d1177c3b78e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Storojevoye köyü ele geçirildi. Bu istikamette son bir gün içerisinde 155 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 50 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 400 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 400 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 13 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman kaybı 610 asker, iki tank ve beş zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Bir karşı saldırısı bastırılan Ukrayna ordusunun kaybı 45 asker oldu.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu hava üssü altyapısı, İHA depoları ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 14 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kremlin-putin-fico-gorusmesinin-detaylarini-acikladi-rus-lider-ozel-askeri-harekatla-ilgili-1091902601.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu