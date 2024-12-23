https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kremlin-putin-fico-gorusmesinin-detaylarini-acikladi-rus-lider-ozel-askeri-harekatla-ilgili-1091902601.html

Kremlin, Putin-Fico görüşmesinin detaylarını açıkladı: Rus lider özel askeri harekatla ilgili vizyonunu aktardı

Kremlin, Putin-Fico görüşmesinin detaylarını açıkladı: Rus lider özel askeri harekatla ilgili vizyonunu aktardı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Slovakya Başbakanı Fico’nun dün Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra, enerji sorunlarını ve... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T12:35+0300

2024-12-23T12:35+0300

2024-12-23T12:42+0300

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dmitriy peskov

vladimir putin

slovakya

robert fico

ukrayna

ikili ilişkiler

enerji

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rus lideri Vladimir Putin’in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmede, Ukrayna’daki durum ve özel askeri harekatın gidişiyle ilgili kendi vizyonunu aktardığını açıkladı.Peskov, “Dün Putin ve Fico arasında görüşme gerçekleşti. Enerji ve doğalgaz meselelerini konuştular. Oldukça kapsamlı bir konuşma gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya lideri Putin dün Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/zelenskiy-caresizlikten-sikca-kontrolu-kaybetmeye-basladi-1091900531.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, ukrayna, ikili ilişkiler, enerji, doğalgaz