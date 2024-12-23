https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kremlin-putin-fico-gorusmesinin-detaylarini-acikladi-rus-lider-ozel-askeri-harekatla-ilgili-1091902601.html
Kremlin, Putin-Fico görüşmesinin detaylarını açıkladı: Rus lider özel askeri harekatla ilgili vizyonunu aktardı
Kremlin, Putin-Fico görüşmesinin detaylarını açıkladı: Rus lider özel askeri harekatla ilgili vizyonunu aktardı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Slovakya Başbakanı Fico’nun dün Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra, enerji sorunlarını ve... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T12:35+0300
2024-12-23T12:35+0300
2024-12-23T12:42+0300
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robert fico
ukrayna
ikili ilişkiler
enerji
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rus lideri Vladimir Putin’in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmede, Ukrayna’daki durum ve özel askeri harekatın gidişiyle ilgili kendi vizyonunu aktardığını açıkladı.Peskov, “Dün Putin ve Fico arasında görüşme gerçekleşti. Enerji ve doğalgaz meselelerini konuştular. Oldukça kapsamlı bir konuşma gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya lideri Putin dün Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/zelenskiy-caresizlikten-sikca-kontrolu-kaybetmeye-basladi-1091900531.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, ukrayna, ikili ilişkiler, enerji, doğalgaz
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, ukrayna, ikili ilişkiler, enerji, doğalgaz
Kremlin, Putin-Fico görüşmesinin detaylarını açıkladı: Rus lider özel askeri harekatla ilgili vizyonunu aktardı
12:35 23.12.2024 (güncellendi: 12:42 23.12.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Slovakya Başbakanı Fico’nun dün Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra, enerji sorunlarını ve Ukrayna’daki özel askeri harekatı ele aldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rus lideri Vladimir Putin’in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmede, Ukrayna’daki durum ve özel askeri harekatın gidişiyle ilgili kendi vizyonunu aktardığını açıkladı.
Peskov, “Dün Putin ve Fico arasında görüşme gerçekleşti. Enerji ve doğalgaz meselelerini konuştular. Oldukça kapsamlı bir konuşma gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Önceki Slovak iktidarının eylemleri nedeniyle önemli ölçüde zarar gören ikili ilişkileri konuşmayı başardılar. Ukrayna ile ilgili konularda da görüş alışverişinde bulundular. Başkan Putin muhatabına savaş alanındaki mevcut durum ve Rusya'nın uyguladığı özel askeri harekatın gidişatıyla ilgili görüşlerini aktardı.
Rusya lideri Putin dün Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etmişti
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