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Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için Putin ile görüşmeyi bekleyeceğim
Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için Putin ile görüşmeyi bekleyeceğim
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Ukrayna çatışmasının çözümü için Rus lider Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini belirtti. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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ihtilaf
çatışma
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Seçilmiş Başkan Donald Trump, Ukrayna çatışması ile ilgili çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini ifade etti.Trump, Arizona'daki Turning Point USA konferansında yaptığı konuşma sırasında, “Başkan Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. O nedenle biz de bunu bekliyor olacağız, bu savaşa son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.Ukrayna'daki çatışmayı korkunç olarak tanımlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını yineledi.Rus lider, 19 Aralık’ta düzenlenen geniş formatlı basın toplantısında ABD’nin seçilmiş başkanıyla görüşmeye ve buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Putin, gerçekleşebilecek böyle bir toplantıda konuşacak birçok şeyin olacağını dile getirmişti.
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, ihtilaf, çatışma, çözüm, görüşme
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, ihtilaf, çatışma, çözüm, görüşme

Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için Putin ile görüşmeyi bekleyeceğim

22:42 22.12.2024
© AP Photo / Evan VucciSeçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Ukrayna çatışmasının çözümü için Rus lider Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini belirtti.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Ukrayna çatışması ile ilgili çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini ifade etti.
Trump, Arizona'daki Turning Point USA konferansında yaptığı konuşma sırasında, “Başkan Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. O nedenle biz de bunu bekliyor olacağız, bu savaşa son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki çatışmayı korkunç olarak tanımlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını yineledi.
Rus lider, 19 Aralık’ta düzenlenen geniş formatlı basın toplantısında ABD’nin seçilmiş başkanıyla görüşmeye ve buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Putin, gerçekleşebilecek böyle bir toplantıda konuşacak birçok şeyin olacağını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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