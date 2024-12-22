https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/trump-ukrayna-catismasinin-cozumu-icin-putin-ile-gorusmeyi-bekleyecegim-1091883169.html

Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için Putin ile görüşmeyi bekleyeceğim

Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için Putin ile görüşmeyi bekleyeceğim

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Ukrayna çatışmasının çözümü için Rus lider Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini belirtti. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T22:42+0300

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ihtilaf

çatışma

çözüm

görüşme

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Seçilmiş Başkan Donald Trump, Ukrayna çatışması ile ilgili çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini ifade etti.Trump, Arizona'daki Turning Point USA konferansında yaptığı konuşma sırasında, “Başkan Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. O nedenle biz de bunu bekliyor olacağız, bu savaşa son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.Ukrayna'daki çatışmayı korkunç olarak tanımlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını yineledi.Rus lider, 19 Aralık’ta düzenlenen geniş formatlı basın toplantısında ABD’nin seçilmiş başkanıyla görüşmeye ve buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Putin, gerçekleşebilecek böyle bir toplantıda konuşacak birçok şeyin olacağını dile getirmişti.

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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, ihtilaf, çatışma, çözüm, görüşme