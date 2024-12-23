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Mevduat faizinde beklenmedik düşüş: Dolar, Euro ve TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Mevduat faizinde beklenmedik düşüş: Dolar, Euro ve TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 yılına sayılı günler kala bankalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararını bekliyor. 26 Aralık Perşembe günü açılanacak faiz kararında 150... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı öncesi mevduat faizlerinde düşüş yaşandı.Yeni yıla girerken son faiz kararını açıklaması beklenen TCMB'nin 150 baz puan indirime gideceği beklentisi Türk Lirası mevduat faizlerinde yüzde 55'ten yüzde 53 seviyesine düşüş görüldü. Genel olarak değerlendirildiğinde 100 bin liranın aylık getirisi 4 bin 416 lira, 200 bin liranın aylık getirisi 8 bin 833 lira, 500 bin liranın aylık getirisi 22 bin 83 lira ve 1 milyon liranın aylık getirisi 44 bin 160 lira olduğu belirtildi. Dolar ve Euro'nun aylık faiz getirisi ne kadar?Özel bankalarda dolar ve euro mevduatlara uygulanan faizler değişmekle birlikte yüzde 15 ile 40 arasında faiz uygulanarak (stopaj kesintisi hariç) ödeme yapılır. 100 bin dolar veya euro üzeri mevduatlara aylık 38 bin dolar/euro ödeme yapılır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/mevduat-faizinde-son-durum-bankalarin-yarisi-hizlandi-100-bin-liranin-getirisi-ne-kadar-oldu-1090080261.html
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Mevduat faizinde beklenmedik düşüş: Dolar, Euro ve TL'nin aylık getirisi ne kadar?

21:59 23.12.2024 (güncellendi: 22:04 23.12.2024)
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2025 yılına sayılı günler kala bankalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararını bekliyor. 26 Aralık Perşembe günü açılanacak faiz kararında 150 baz puan indirime gidileceği beklentisi mevduat faizlerinde düşüşe neden oldu. Türk Lirası'nda en yüksek faiz oranı yüzde 55'ten yüzde 53 seviyesine düşerken dolar ve euro merak konusu oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararı öncesi mevduat faizlerinde düşüş yaşandı.
Yeni yıla girerken son faiz kararını açıklaması beklenen TCMB'nin 150 baz puan indirime gideceği beklentisi Türk Lirası mevduat faizlerinde yüzde 55'ten yüzde 53 seviyesine düşüş görüldü. Genel olarak değerlendirildiğinde 100 bin liranın aylık getirisi 4 bin 416 lira, 200 bin liranın aylık getirisi 8 bin 833 lira, 500 bin liranın aylık getirisi 22 bin 83 lira ve 1 milyon liranın aylık getirisi 44 bin 160 lira olduğu belirtildi.

Dolar ve Euro'nun aylık faiz getirisi ne kadar?

Özel bankalarda dolar ve euro mevduatlara uygulanan faizler değişmekle birlikte yüzde 15 ile 40 arasında faiz uygulanarak (stopaj kesintisi hariç) ödeme yapılır. 100 bin dolar veya euro üzeri mevduatlara aylık 38 bin dolar/euro ödeme yapılır.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
EKONOMİ
Mevduat faizinde son durum: Bankaların yarışı hızlandı, 100 bin liranın getirisi ne kadar oldu?
6 Kasım, 09:36
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