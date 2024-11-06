https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/mevduat-faizinde-son-durum-bankalarin-yarisi-hizlandi-100-bin-liranin-getirisi-ne-kadar-oldu-1090080261.html

Mevduat faizinde son durum: Bankaların yarışı hızlandı, 100 bin liranın getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizinde son durum: Bankaların yarışı hızlandı, 100 bin liranın getirisi ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

"En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi","Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor","Kasım ayı mevduat faiz oranları ne kadar" sorularının yanıtları... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T09:36+0300

2024-11-06T09:36+0300

2024-11-06T09:39+0300

ekonomi

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mevduat faizi

banka

faiz

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Kasım ayı mevduat faizi oranları, yatırımını değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi için tahminler gelmeye devam ederken "en yüksek mevduat faizi oranı" sorgulanıyor. Bankaların yeni mevduat müşterisi kazanmak amacıyla duyurdukları ‘hoş geldin’ ya da ‘tanışma’ faizi adı altındaki kampanyalar hızlandı.Mevduat faiz oranlarında son durumHürriyet'in haberine göre, mevcut müşteriler için kısa vadeli TL mevduat faizi oranları çoğunlukla yüzde 37.2 ila yüzde 49 bandında seyrederken; yeni mevduat müşterisi kazanma hedefiyle yapılan bazı kampanyalarda bu faiz oranı yüzde 54’e kadar yükseldi. Hem bankadan bankaya hem vadeye hem de bakiyeye göre değişmekle birlikte, müşteri bazlı sunulan TL mevduat faizi oranları yüzde 56’ya da çıkabiliyor. TCMB’nin önceki gün açıkladığı bankacılık istatistikleri, dolar kurundaki yatay seyir ve TL mevduatlardaki yüksek getirinin etkisiyle döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranının gerilediğini ortaya koymuştu. Bankacılardan alınan bilgiye göre, geçen hafta TL mevduatta stopaj oranları artırılınca yavaşlasa da, yeni müşteri hesaplarında artış yaşanıyor. Ancak çeşitli platformlardaki şikâyetlere bakıldığında, duyurulan kampanyalar yüksek faiz oranları sunsa da istenen diğer şartlar nedeniyle arzu edilen getirilerin elde edilememesine de yol açabiliyor.- Kamu bankalarının yeni mevduat müşterilerine sundukları faiz oranları en fazla yüzde 50.5’ çıkarken; özel bankalarda bu oran çoğunlukla yüzde 49 ila yüzde 53 aralığında.100 bin liranın getirisi ne kadar oldu?- Bir özel bankanın dijital bankacılık hizmeti sunan markası, TL mevduata verdiği faizi yüzde 56’ya yükselttiğini açıkladı. Bu da 100 bin lirası olan bir vatandaşın 32 günlük vade sonunda 4 bin 500 liraya yakın bir net kazanç elde etmesi anlamına geliyor.- Arzu edilen yüksek getirinin sağlanmamasına yönelik ise şöyle örnekler yaşanabiliyor: Hoş geldin faizini yüzde 52’ye yükselttiğini duyuran bir özel banka, bu oranı yatırılan mevduatın yüzde 10’una vermiyor. Bu da günlük vadeli olarak çalışan hesabın her gün anapara ve faizin değerlendirmesini sağlasa da yatırımcının vade sonunda tüm yatırımına yüzde 52 oranında faiz alamadığı için hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyor.- TL mevduata yüzde 52 faiz veren başka bir özel banka ise kampanyasını cazip kılmak amacıyla günlük faize ek 2 bin TL nakit promosyon vereceğini açıkladı. Ancak bunun için, aylık maaşın bir kısmının kendilerine, yani mevduat hesabı açılan bankaya gönderilmesini istiyor.- TL mevduata verdiği faizi yüzde 49’a yükselten bir başka özel bankanın ise bu faizden yararlanabilmek için ‘son 6 ayda TL veya döviz cinsinden açılan herhangi bir vadeli hesabın olmaması gerektiği’ şartını istemesi dikkat çekti. Bu da halihazırda TL mevduatını başka bankada değerlendiren mevcut yatırımcının, sunulan yüksek hoş geldin faizi oranlarından faydalanamamasına yol açıyor.30 gün ile sınırlıKampanya kapsamındaki vadenin sınırlı olması da dikkat çeken unsurlardan. Bazı özel bankalar tanışma faizi hesabının açılış gününü baz alarak 32 ila 120 gün vade ile uygularken; birkaçı ise bu vadeyi yalnızca bir ay ile sınırlıyor. Örneğin, tanışma faizi yüzde 53 ile piyasa koşullarına kıyasla yüksek sayılan bir bankanın sunduğu faiz, 30 gün ile sınırlı. Bin TL ve üzerine yüzde 47 tanışma faizi sunan başka bir özel bankanın da tanışma faizi yine 30 gün ile sınırlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/mevduat-sahiplerini-ilgilendiriyor-stopaj-oranlarinin-artmasi-sonrasi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-1089950745.html

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