https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/meteoroloji-6-sehir-icin-alarm-verdi-kar-yagmur-firtina-hepsi-bir-arada-haritada-adim-adim-1091885431.html

Meteoroloji 6 şehir için alarm verdi: Kar, yağmur, fırtına hepsi bir arada, haritada adım adım yaklaşıyor

Meteoroloji 6 şehir için alarm verdi: Kar, yağmur, fırtına hepsi bir arada, haritada adım adım yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava için uyarılar yaptı. Kar yağışı, kuvvetli sağanak, rüzgar ve çığ tehlikesine... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T07:01+0300

2024-12-23T07:01+0300

2024-12-23T07:25+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

antalya

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hava durumu

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bursa hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 23 Aralık hava durumu raporu, yurdun büyük bölümünde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Hangi bölgelerde yağış görülecek?Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle:Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Rüzgar ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar konusunda uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Buzlanma ve don uyarısıYurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Pus ve yer yer sisin de etkili olacağı bu bölgelerde, ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.Hava sıcaklıklarında değişimHava sıcaklıklarının:Doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Uyarılar: Olumsuzluklara karşı tedbirli olunKuvvetli yağış uyarısı: Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir alması öneriliyor.Buzlanma ve don uyarısı: Özellikle doğu bölgelerde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski bulunan bölgelerde, özellikle eğimli alanlarda dikkatli olunması istendi.Sarı alarm verilen illerBugün hava nasıl?Bugün yurdun büyük bir kısmında soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı görülecek. İstanbul ve çevresinde ise sağanak yağmur etkili olacak.Marmara’da kuvvetli yağış ve rüzgarMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışlar gece saatlerinden sonra kuvvetlenecek. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.Ege’de Sağanak ve gök gürültüsüEge Bölgesi’nde yağışlar, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Rüzgar, batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esecek.İç Anadolu’da yağış ve kar uyarısı: Buzlanma ve sis görülebilirMeteoroloji’nin İç Anadolu Bölgesi için yayımladığı hava durumu raporunda, doğu kesimlerde yağmur, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis olabileceği belirtildi. Karaman ve çevresinde yağış etkili olacak.Karaman ve bölgenin doğusundaki yağışlar genellikle sağanak şeklinde olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Akdeniz’de yerel kuvvetli yağışlarAkdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu’da yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Güneydoğu Anadolu’da yerel kuvvetli yağışGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/marmaradaki-depremler-sonrasi-naci-gorur-ve-japon-uzmandan-kritik-uyari-fayda-enerji-birikti-dedi-1091886345.html

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