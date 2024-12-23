https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/meteoroloji-6-sehir-icin-alarm-verdi-kar-yagmur-firtina-hepsi-bir-arada-haritada-adim-adim-1091885431.html
Meteoroloji 6 şehir için alarm verdi: Kar, yağmur, fırtına hepsi bir arada, haritada adım adım yaklaşıyor
Meteoroloji 6 şehir için alarm verdi: Kar, yağmur, fırtına hepsi bir arada, haritada adım adım yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava için uyarılar yaptı. Kar yağışı, kuvvetli sağanak, rüzgar ve çığ tehlikesine... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T07:01+0300
2024-12-23T07:01+0300
2024-12-23T07:25+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
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izmir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 23 Aralık hava durumu raporu, yurdun büyük bölümünde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Hangi bölgelerde yağış görülecek?Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle:Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Rüzgar ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar konusunda uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Buzlanma ve don uyarısıYurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Pus ve yer yer sisin de etkili olacağı bu bölgelerde, ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.Hava sıcaklıklarında değişimHava sıcaklıklarının:Doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Uyarılar: Olumsuzluklara karşı tedbirli olunKuvvetli yağış uyarısı: Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir alması öneriliyor.Buzlanma ve don uyarısı: Özellikle doğu bölgelerde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski bulunan bölgelerde, özellikle eğimli alanlarda dikkatli olunması istendi.Sarı alarm verilen illerBugün hava nasıl?Bugün yurdun büyük bir kısmında soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı görülecek. İstanbul ve çevresinde ise sağanak yağmur etkili olacak.Marmara’da kuvvetli yağış ve rüzgarMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışlar gece saatlerinden sonra kuvvetlenecek. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.Ege’de Sağanak ve gök gürültüsüEge Bölgesi’nde yağışlar, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Rüzgar, batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esecek.İç Anadolu’da yağış ve kar uyarısı: Buzlanma ve sis görülebilirMeteoroloji’nin İç Anadolu Bölgesi için yayımladığı hava durumu raporunda, doğu kesimlerde yağmur, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis olabileceği belirtildi. Karaman ve çevresinde yağış etkili olacak.Karaman ve bölgenin doğusundaki yağışlar genellikle sağanak şeklinde olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Akdeniz’de yerel kuvvetli yağışlarAkdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu’da yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Güneydoğu Anadolu’da yerel kuvvetli yağışGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.
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Meteoroloji 6 şehir için alarm verdi: Kar, yağmur, fırtına hepsi bir arada, haritada adım adım yaklaşıyor
07:01 23.12.2024 (güncellendi: 07:25 23.12.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava için uyarılar yaptı. Kar yağışı, kuvvetli sağanak, rüzgar ve çığ tehlikesine dikkat çekilirken, batıda sıcaklıkların düşeceği, doğuda ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 23 Aralık hava durumu raporu, yurdun büyük bölümünde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Hangi bölgelerde yağış görülecek?
Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle:
Ege Bölgesi (Afyonkarahisar hariç)
,
Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu
,
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu
,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
yağış alacak.
Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Rüzgar ve çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar konusunda uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Pus ve yer yer sisin de etkili olacağı bu bölgelerde, ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarında değişim
Batı bölgelerde
2-4 derece düşmesi,
Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’de
ise 3-5 derece artması bekleniyor.
Doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Uyarılar: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun
Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir alması öneriliyor.
Buzlanma ve don uyarısı: Özellikle doğu bölgelerde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski bulunan bölgelerde, özellikle eğimli alanlarda dikkatli olunması istendi.
Bugün yurdun büyük bir kısmında soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı görülecek. İstanbul ve çevresinde ise sağanak yağmur etkili olacak.
Marmara’da kuvvetli yağış ve rüzgar
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışlar gece saatlerinden sonra kuvvetlenecek. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Çanakkale:
Kuvvetli sağanak yağış, 15°C
İstanbul:
Gece saatlerinden itibaren yağmur, 13°C
Edirne ve Kırklareli:
Kuvvetli yağış, 12-13°C
Ege’de Sağanak ve gök gürültüsü
Ege Bölgesi’nde yağışlar, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Rüzgar, batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
İzmir ve Manisa:
Kuvvetli sağanak yağış, 15°C
Denizli:
Aralıklı sağanak yağış, 15°C
Afyonkarahisar:
Çok bulutlu, 10°C
İç Anadolu’da yağış ve kar uyarısı: Buzlanma ve sis görülebilir
Meteoroloji’nin İç Anadolu Bölgesi için yayımladığı hava durumu raporunda, doğu kesimlerde yağmur, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis olabileceği belirtildi. Karaman ve çevresinde yağış etkili olacak.
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
Eskişehir:
Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
Konya:
Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
Çankırı:
Parçalı ve çok bulutlu, 7°C
Karaman ve bölgenin doğusundaki yağışlar genellikle sağanak şeklinde olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Akdeniz’de yerel kuvvetli yağışlar
Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Antalya:
Doğusunda kuvvetli sağanak, 15°C
Adana ve Mersin:
Yerel kuvvetli yağış, 14°C
Hatay:
Kuvvetli sağanak, 11°C
Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesi
Doğu Anadolu’da yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Erzurum:
Kar yağışı, -1°C
Kars:
Akşamdan itibaren kar yağışı, 3°C
Malatya:
Karla karışık yağmur, 5°C
Güneydoğu Anadolu’da yerel kuvvetli yağış
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.
Gaziantep:
Kuvvetli sağanak, 7°C
Şanlıurfa:
Aralıklı sağanak yağış, 10°C
Siirt:
Yüksek kesimlerde kar yağışı, 8°C