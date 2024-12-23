https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/marmaradaki-depremler-sonrasi-naci-gorur-ve-japon-uzmandan-kritik-uyari-fayda-enerji-birikti-dedi-1091886345.html

Marmara’daki depremler sonrası Naci Görür ve Japon uzmandan kritik uyarı: 'Fayda enerji birikti' dedi, ilçe ilçe uyardı

Marmara’daki depremler sonrası Naci Görür ve Japon uzmandan kritik uyarı: 'Fayda enerji birikti' dedi, ilçe ilçe uyardı

Sputnik Türkiye

Marmara ve Akdeniz açıklarında yaşanan depremler halkta tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara Ereğlisi... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T07:19+0300

2024-12-23T07:19+0300

2024-12-23T07:19+0300

deprem

kandilli rasathanesi

avcılar

naci görür

yoshinori moriwaki

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem sigortası

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

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Son günlerde Marmara, Akdeniz ve Ege açıklarında art arda meydana gelen depremler endişe yarattı. İstanbul Avcılar’da yaşanan 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, özellikle Marmara fayı üzerindeki olası büyük bir deprem ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Ereğlisi açıklarındaki sarsıntının "normal" olduğunu belirtti ancak Kumburgaz Fayı’nda uzun süredir beklenen bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Plini-Strabo zonundaki hareketlilikGörür, Marmara’da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin Plini-Strabo Zonu üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu bölgede sık sık 4,8 büyüklüğüne varan depremler gözlemlendiğini belirten Görür, şu tespitlerde bulundu:Görür, bu tür sarsıntıların büyük bir depremin hemen habercisi olmadığını ancak fay hatlarının aktif olduğunu gösterdiğini vurguladı.6.5 büyüklüğüne kadar enerji birikiyorDeprem uzmanı Serkan İçelli, Avcılar açıklarında meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki sarsıntının altında yatan dinamiklere dikkat çekti. "Bu fay parçası kilitli durumda ve 6,5 büyüklüğünde bir depreme yol açabilecek elastik deformasyon enerjisi biriktiriyor" diyen İçelli, bu parçanın 1912 ve 1999 depremlerinde gerilim aldığını belirtti.Marmara’da deprem beklentisi: Uzmanlar ne diyor?Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde 4’ten küçük depremleri değerlendirmediklerini ifade ederken, dikkatlerin Kumburgaz Fayı’na çevrilmesi gerektiğini belirtti. Görür, bu bölgede stres birikiminin sürdüğünü ve uzun süredir beklenen bir kırılmanın olabileceğini kaydetti.Büyük deprem i̇htimaline karşı ne yapmalı?Uzmanlar, Marmara ve çevresinde yaşayan vatandaşları deprem öncesinde tedbirli olmaya çağırdı. Şu önerilerde bulunuldu:'Panik değil, hazırlık!'Marmara Bölgesi’nde sık sık meydana gelen küçük depremler, büyük bir deprem ihtimalini her zaman gündemde tutuyor. Ancak uzmanların da vurguladığı gibi, bu depremler doğrudan büyük bir felaketin habercisi olmayabilir. Panik yerine hazırlıklı olmak, depremle yaşamayı öğrenmek için en önemli adım.Avcılar merkezli 3 büyüklüğündeki depremin ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara’da biriken enerjinin büyük bir depreme işaret ettiğini belirtti. Riskli bölgeleri sıralayan Moriwaki, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanabilecek olası depremlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Avcılar’da deprem: Büyük felaketin habercisi mi?Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Bu deprem Marmara’daki büyük gerilimden bağımsız düşünülemez. Fay hattındaki enerji birikimi, 6,5 büyüklüğüne varabilecek bir depremi tetikleyebilir” dedi.İstanbul ve Marmara bölgesi tehlikedeMoriwaki, Marmara Bölgesi’nin en riskli alanlardan biri olduğunu belirtti. 1912’den bu yana 257 yıldır biriken enerji, büyük bir kırılmanın kapıda olduğunu gösteriyor. Uzman, 7,5 büyüklüğüne varabilecek bir depremin Marmara’da ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı.Riskli bölgeler:Türkiye’de diğer riskli fay hatlarıSadece Marmara değil, Türkiye’nin diğer bölgeleri de deprem riski altında. Moriwaki, riskli alanları şöyle sıraladı:Binalar ve zemin büyük önem taşıyorDeprem uzmanı, Türkiye’deki binaların zemin dayanıklılığının hayati olduğunu vurguladı. “Özellikle 2000 öncesi inşa edilen binaların ruhsat, iskan durumu kontrol edilmeli. Zemini kötü olan binalarda iyileştirme yapılmadan oturum izinleri verilmemelidir” dedi.Yaşam üçgenine hazırlıklı olunMoriwaki, olası bir deprem anında hayatta kalma şansını artırmak için yaşam üçgeni oluşturmanın önemine dikkat çekti:İstanbul’da hazırlıklı olmak şartMoriwaki, 1509 ve 1766 yıllarında İstanbul’da meydana gelen büyük depremleri hatırlatarak, “Bu fay hattı 257 yıldır enerji biriktiriyor. Artık harekete geçme zamanı geldi. İstanbul ve çevresinde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor” dedi.Depreme karşı alınacak önlemler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/meteoroloji-6-sehir-icin-alarm-verdi-kar-yagmur-firtina-hepsi-bir-arada-haritada-adim-adim-1091885431.html

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