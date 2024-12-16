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Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı: Tehdit ve şantajla suçlanıyor
Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı: Tehdit ve şantajla suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Borsada manipülasyon iddiasıyla soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, gözaltına alındı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T13:59+0300
2024-12-16T14:06+0300
türkiye
nihat özçelik
borsa
spekülasyon
tehdit
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Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Özçelik, tehdit ve şantajla suçlanıyor. Emniyet görevlilerine rüşvet suçlamasıyla da yargılanması süren Özçelik bu davanın duruşmasında aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu beyan etmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı. 16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi. Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.Aylık gelirini 20 milyon demiştiBorsacı Nihat Özçelik’in 2023’de birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Mayıs ayındaki duruşmasında ifade veren Özçelik, aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu belirtmişti. Savunma yapan sanık Özçelik, "Ben kanuna ve hukuka aykırı hiçbir faaliyetin içinde olmadım, bu yönde kimseyi azmettirmedim ve kimseye menfaat sağlamadım. Savcılığın anında takipsizlik kararı vermesi gerekirdi. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ilişkin inancımı koruyorum. Yargılama sonunda kim gerçek suçlu, kim mağdur ortaya çıkacaktır. Ben 30 yılı aşkın sermaye piyasalarına yatırım yapan bir iş insanıyım. Üzerime atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseyi suç işleme konusunda azmettirmedim. Kimseye menfaat sağlamadım. Beraatımı talep ederim" şeklinde kendini savunmuştu.
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nihat özçelik, borsacı nihat özçelik, gözaltına alındı, nihat özçelik suçlama, nihat özçelik yargılama,

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı: Tehdit ve şantajla suçlanıyor

13:59 16.12.2024 (güncellendi: 14:06 16.12.2024)
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA
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Borsada manipülasyon iddiasıyla soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, gözaltına alındı.
Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Özçelik, tehdit ve şantajla suçlanıyor. Emniyet görevlilerine rüşvet suçlamasıyla da yargılanması süren Özçelik bu davanın duruşmasında aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu beyan etmişti.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı. 16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi. Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

Aylık gelirini 20 milyon demişti

Borsacı Nihat Özçelik’in 2023’de birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Mayıs ayındaki duruşmasında ifade veren Özçelik, aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu belirtmişti. Savunma yapan sanık Özçelik, "Ben kanuna ve hukuka aykırı hiçbir faaliyetin içinde olmadım, bu yönde kimseyi azmettirmedim ve kimseye menfaat sağlamadım. Savcılığın anında takipsizlik kararı vermesi gerekirdi. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ilişkin inancımı koruyorum. Yargılama sonunda kim gerçek suçlu, kim mağdur ortaya çıkacaktır. Ben 30 yılı aşkın sermaye piyasalarına yatırım yapan bir iş insanıyım. Üzerime atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseyi suç işleme konusunda azmettirmedim. Kimseye menfaat sağlamadım. Beraatımı talep ederim" şeklinde kendini savunmuştu.
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