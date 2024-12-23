https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/macaristan-trumpin-ukraynada-cozum-icin-arabuluculara-ihtiyaci-yok-1091893654.html

Macaristan: Trump'ın Ukrayna'da çözüm için arabuluculara ihtiyacı yok

Macaristan: Trump'ın Ukrayna'da çözüm için arabuluculara ihtiyacı yok

Sputnik Türkiye

Sputnik'e demeç veren Szijjarto, Trump'ın Ukrayna krizini çözmek için liderlerle bizzat görüşebilecek biri olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, Budapeşte'nin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T10:20+0300

2024-12-23T10:20+0300

2024-12-23T10:20+0300

ukrayna krizi

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini çözmek için arabuluculara ihtiyacı olmadığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Szijjarto, "Eğer bir arabulucuya ihtiyaç varsa, o zaman her üç tarafın da arabulucu atama konusunda rızası ve ortak isteği olması gerekir, ki ben bunu şu anda göremiyorum. Öte yandan, Başkan Trump'ı hiçbir arabulucuya ihtiyaç duymayan biri olarak biliyorum ya da bana öyle geliyor" dedi.Szijjarto, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump arasında arabuluculuk yapma olasılığının sorulması üzerineyse "Neden Trump, doğrudan Rusya Devlet Başkanı veya Vladimir Zelenskiy'le temasa geçmesin ki?" yanıtını verdi.'Noel ateşkesi, birkaç günlüğüne de olsa mükemmel bir katkı sunabilirdi'Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın Rusya ile Ukrayna arasında önerdiği Noel ateşkesine ilişkin değerlendirmesinde, bu önerinin krizin barışçıl çözüm aşamasının başlaması için mükemmel bir katkı sunabileceğini söyledi.Macar yetkili, "Bu savaşın muharebe sahasında çözümü olmadığı, sadece müzakere masasında çözülebileceği konusunda haklıydık ve haklılığımız sürüyor. Ancak kalıcı barışçıl çözüm bulmak amacıyla müzakere masasına oturma fırsatına sahip olmak için birtakım koşullar, tam olarak ateşkes gerekli. Bence yaklaşan Noel, birkaç günlüğüne bile olsa bunun için harika bir platform anlamına gelebilir veya sağlayabilirdi. Yüzlerce, binlerce insanın hayatını kurtarabilirdik ve iyi bir örnek oluşturabilirdik" ifadelerini kullandı.'Kiev, Zelenskiy'in Orban'la konuşmayı reddetmesi konusunda somut neden sunmadı'Szijjarto, Zelenskiy'in Orban'ın telefon görüşmesi teklifini geri çevirmesi hakkındaki soruları da yanıtladı.Kiev'in ret kararının somut nedenleriyle ilgili bir açıklama sunamadığını belirten Dışişleri Bakanı, Macaristan olarak çatışmaya çözüm bulmak için ellerinden geleni, hatta fazlasını yaptıklarını sözlerine ekledi.

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