https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/putin-moskovada-calisma-ziyaretinde-bulunan-slovakya-basbakani-ficoyu-kremlinde-kabul-etti-1091882003.html
Putin, Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etti
Putin, Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini bildirdi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T20:00+0300
2024-12-22T20:00+0300
2024-12-22T20:08+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini, görüşmenin ‘birebir’ formatında yapıldığını belirtti.Slovakya Başbakanı’nın ziyaretinin birkaç gün önce planlandığını söyleyen Peskov, Putin ve Fico’nun görüşmede uluslararası gündemi ve Rus gazının transitini ele alabileceği tahmininde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/slovakya-basbakani-fico-catismayi-kaybeden-zelenskiy-ateskesi-reddediyor-1091775612.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, görüşme, ikili görüşme, uluslararası gündem
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, görüşme, ikili görüşme, uluslararası gündem
Putin, Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etti
20:00 22.12.2024 (güncellendi: 20:08 22.12.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini, görüşmenin ‘birebir’ formatında yapıldığını belirtti.
Slovakya Başbakanı’nın ziyaretinin birkaç gün önce planlandığını söyleyen Peskov, Putin ve Fico’nun görüşmede uluslararası gündemi ve Rus gazının transitini ele alabileceği tahmininde bulundu.