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Putin, Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etti
Putin, Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini bildirdi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini, görüşmenin ‘birebir’ formatında yapıldığını belirtti.Slovakya Başbakanı’nın ziyaretinin birkaç gün önce planlandığını söyleyen Peskov, Putin ve Fico’nun görüşmede uluslararası gündemi ve Rus gazının transitini ele alabileceği tahmininde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/slovakya-basbakani-fico-catismayi-kaybeden-zelenskiy-ateskesi-reddediyor-1091775612.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, görüşme, ikili görüşme, uluslararası gündem
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, slovakya, robert fico, görüşme, ikili görüşme, uluslararası gündem

Putin, Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul etti

20:00 22.12.2024 (güncellendi: 20:08 22.12.2024)
© Sputnik / Михаил КлиментьевPutin-Fico görüşmesi
Putin-Fico görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu Kremlin’de kabul ettiğini, görüşmenin ‘birebir’ formatında yapıldığını belirtti.
Slovakya Başbakanı’nın ziyaretinin birkaç gün önce planlandığını söyleyen Peskov, Putin ve Fico’nun görüşmede uluslararası gündemi ve Rus gazının transitini ele alabileceği tahmininde bulundu.
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