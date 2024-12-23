https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/zelenskiy-caresizlikten-sikca-kontrolu-kaybetmeye-basladi-1091900531.html

‘Zelenskiy çaresizlikten sıkça kontrolü kaybetmeye başladı’

‘Zelenskiy çaresizlikten sıkça kontrolü kaybetmeye başladı’

Sputnik Türkiye

Sonu olmayan başarısızlıkların ve çaresizlik hissinin, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy'in giderek öfkesini kontrol edemeyerek Rusya Devlet Başkanı... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T12:01+0300

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ukrayna krizi

italya

ukrayna

vladimir zelenskiy

vladimir putin

öfke

sinir

nato

donbass

kırım

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İtalyan L'AntiDiplomatico gazetesi, Zelenskiy’in son zamanlarda sıkça girdiği sinir krizlerini değerlendirdi.Yazıda, “Bu ‘öfke patlamalarının’ bir nedeni var. Cephedeki feci durum, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişi, dış yardım kıtlığı ve diğer olaylar” ifadesine yer verildi.Kendini böyle bir durum içinde bulan Zelenskiy’in, çatışmayı sona erdirecek tüm kilit kararların Ukrayna'nın katılımı olmadan alınacağını anladığını ifade eden gazete, bazı müttefiklerin Kiev rejimini her türlü barış girişimini sabote etmeye zorladığını yazdı.Bu nedenle Zelenskiy’in, barış girişimlerini bozmaya çalışarak Rusya lideri Putin’e karşı önemini göstermek için mümkün olan her yolu denediği belirtilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Kırım ve Donbass’ı geri almak için yeterli güce sahip olmadığını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen Perşembe günkü canlı yayın programında, müzakereler için ön koşullarının olmadığını açıklamıştı. Putin, Zelenskiy’in Ukrayna başkanlık seçimlerini kazanması durumunda onunla bile görüşmeye hazır olduklarını kaydetmişti. Bununla birlikte Rus lider, ülkesinin geçici ateşkese değil, uzun vadeli güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

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italya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin, öfke, sinir, nato, donbass, kırım