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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/eski-futbolcu-gokhan-cira-savcilikta-ifade-verecek-uzaklastirma-talebi-gundemde-1087166712.html
Eski futbolcu Gökhan Çıra savcılıkta ifade verecek: Uzaklaştırma talebi gündemde
Eski futbolcu Gökhan Çıra savcılıkta ifade verecek: Uzaklaştırma talebi gündemde
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu Gökhan Çıra sosyal medyada 2 yaşındaki kızıyla paylaştığı fotoğrafla ilgili savcılığa ifade verecek. Çıra'nın paylaşımı sonrası eski eşi Selin... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T01:05+0300
2024-08-23T01:05+0300
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çocuk istismarı
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Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı.Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği belirtildi.Çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verildi.Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bakanliktan-selin-cigerci-evlat-edindi-iddiasina-yanit--1087061568.html
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Eski futbolcu Gökhan Çıra savcılıkta ifade verecek: Uzaklaştırma talebi gündemde

01:05 23.08.2024
© InstagramTuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra
Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© Instagram
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Eski futbolcu Gökhan Çıra sosyal medyada 2 yaşındaki kızıyla paylaştığı fotoğrafla ilgili savcılığa ifade verecek. Çıra'nın paylaşımı sonrası eski eşi Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiaları yeniden gündeme gelmişti.
Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.
Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği belirtildi.
Çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verildi.
Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği öğrenildi.
Bakanlıktan, ‘Selin Ciğerci evlat edindi iddasına’ yanıt - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
TÜRKİYE
Bakanlıktan, 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına yanıt
20 Ağustos, 16:47
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