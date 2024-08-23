https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/eski-futbolcu-gokhan-cira-savcilikta-ifade-verecek-uzaklastirma-talebi-gundemde-1087166712.html

Eski futbolcu Gökhan Çıra savcılıkta ifade verecek: Uzaklaştırma talebi gündemde

Eski futbolcu Gökhan Çıra savcılıkta ifade verecek: Uzaklaştırma talebi gündemde

Sputnik Türkiye

Eski futbolcu Gökhan Çıra sosyal medyada 2 yaşındaki kızıyla paylaştığı fotoğrafla ilgili savcılığa ifade verecek. Çıra'nın paylaşımı sonrası eski eşi Selin... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

gökhan çıra

selin ciğerci

çocuk

çocuk istismarı

ifade

savcılık

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Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı.Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği belirtildi.Çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verildi.Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği öğrenildi.

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