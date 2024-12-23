https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/dunyaya-carpmasi-halinde-kiyamet-yasatacak-10-katli-dev-gok-kayasi-yaklasiyor-1091888729.html
Dünya’ya çarpması halinde kıyamet yaşatacak: 10 katlı dev gök kayası yaklaşıyor
Dünya’ya çarpması halinde kıyamet yaşatacak: 10 katlı dev gök kayası yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
NASA, 2024 XN1 adlı asteroitin Dünya’nın yakınından saatte 23 bin kilometre hızla geçeceğini duyurdu. Türkiye saatiyle sabaha karşı en yakın noktaya ulaşacak... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T08:35+0300
2024-12-23T08:35+0300
2024-12-23T08:35+0300
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı 29 ila 70 metre arasında olduğu tahmin edilen 2024 XN1 adlı asteroitin yarın Dünya’nın yanından geçeceğini açıkladı. Dev gök taşı, saatte 23 bin 160 kilometre hızla ilerliyor ve Türkiye saatiyle 02.56’da Dünya’ya en yakın noktaya ulaşacak.2024 XN1 Dünya’ya çarpacak mı?Asteroitin yakın geçişi, “Dünya’ya çarpma ihtimali var mı?” sorusunu da gündeme getirdi. NASA, 2024 XN1’in Dünya’dan yaklaşık 7.21 milyon kilometre uzaktan geçeceğini ve çarpma riski taşımadığını bildirdi.Royal Greenwich Gözlemevi’nden gökbilimci Jess Lee ise, “Tahminler asteroitin Dünya’ya çarpacak kadar yakın olmayacağını gösteriyor” diyerek bu konuda rahatlatıcı bir açıklama yaptı.Çarpsaydı ne olurdu?NASA, asteroitin olası bir çarpışma durumunda yaratabileceği etkileri de değerlendirdi. Gök taşı, Dünya’ya çarpsaydı 12 milyon ton patlayıcıya eşdeğer bir şiddetle 2 bin kilometrekarelik bir alanı yok edebilirdi.1908 yılında Sibirya’da patlayan bir asteroitin 80 milyon ağacı devirdiği hatırlatılarak, bu tür olayların olası etkileri bir kez daha gözler önüne serildi.Yakın geçişlerin ardından daha küçük ziyaretçiler geliyor2024 XN1 dışında, daha küçük iki asteroitin de bu günlerde Dünya’nın yakınından geçeceği açıklandı. Ancak bu asteroitlerin boyutlarının ve geçiş mesafelerinin daha küçük olduğu belirtiliyor.Uzmanlar ne diyor?Uzmanlar, bu tür yakın geçişlerin uzay gözlemleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Gökbilimciler, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitleri önceden tespit etmenin ve olası tehlikeleri önlemenin insanlık için büyük bir kazanım olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/marmaradaki-depremler-sonrasi-naci-gorur-ve-japon-uzmandan-kritik-uyari-fayda-enerji-birikti-dedi-1091886345.html
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: nasa asteroid açıklaması, 2024 xn1 asteroid, 10 katlı bina büyüklüğünde asteroid, asteroid dünya’ya çarpacak mı, nasa asteroid yakın geçiş, sabaha karşı asteroid, royal greenwich gözlemevi asteroid açıklaması, 2024 xn1 etkileri, asteroid patlama gücü, asteroid çarpma senaryoları
Dünya’ya çarpması halinde kıyamet yaşatacak: 10 katlı dev gök kayası yaklaşıyor
NASA, 2024 XN1 adlı asteroitin Dünya’nın yakınından saatte 23 bin kilometre hızla geçeceğini duyurdu. Türkiye saatiyle sabaha karşı en yakın noktaya ulaşacak olan dev gök kayasının Dünya’ya çarpması beklenmiyor. Ancak bu ihtimal, olası bir çarpışmada yaratacağı muazzam etkiyi gündeme taşıdı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı 29 ila 70 metre arasında olduğu tahmin edilen 2024 XN1 adlı asteroitin yarın Dünya’nın yanından geçeceğini açıkladı. Dev gök taşı, saatte 23 bin 160 kilometre hızla ilerliyor ve Türkiye saatiyle 02.56’da Dünya’ya en yakın noktaya ulaşacak.
2024 XN1 Dünya’ya çarpacak mı?
Asteroitin yakın geçişi, “Dünya’ya çarpma ihtimali var mı?” sorusunu da gündeme getirdi. NASA, 2024 XN1’in Dünya’dan yaklaşık 7.21 milyon kilometre uzaktan geçeceğini ve çarpma riski taşımadığını bildirdi.
Royal Greenwich Gözlemevi’nden gökbilimci Jess Lee ise, “Tahminler asteroitin Dünya’ya çarpacak kadar yakın olmayacağını gösteriyor” diyerek bu konuda rahatlatıcı bir açıklama yaptı.
NASA, asteroitin olası bir çarpışma durumunda yaratabileceği etkileri de değerlendirdi. Gök taşı, Dünya’ya çarpsaydı 12 milyon ton patlayıcıya eşdeğer bir şiddetle 2 bin kilometrekarelik bir alanı yok edebilirdi.
1908 yılında Sibirya’da patlayan bir asteroitin 80 milyon ağacı devirdiği hatırlatılarak, bu tür olayların olası etkileri bir kez daha gözler önüne serildi.
Yakın geçişlerin ardından daha küçük ziyaretçiler geliyor
2024 XN1 dışında, daha küçük iki asteroitin de bu günlerde Dünya’nın yakınından geçeceği açıklandı. Ancak bu asteroitlerin boyutlarının ve geçiş mesafelerinin daha küçük olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar, bu tür yakın geçişlerin uzay gözlemleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Gökbilimciler, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitleri önceden tespit etmenin ve olası tehlikeleri önlemenin insanlık için büyük bir kazanım olduğunu vurguluyor.