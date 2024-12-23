https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/dunyaca-unlu-rapci-kanli-pusu-ile-olduruldu-katil-suikastin-videosunu-cekip-sosyal-medyada-paylasti-1091887022.html

Dünyaca ünlü rapçi kanlı pusu ile öldürüldü: Katil suikastın videosunu çekip sosyal medyada paylaştı

Dünyaca ünlü rapçi kanlı pusu ile öldürüldü: Katil suikastın videosunu çekip sosyal medyada paylaştı

Sputnik Türkiye

İsveç'in yükselen rap yıldızı Gaboro, Norrköping’deki bir otoparkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından, saldırıyı belgelediği öne... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T07:39+0300

2024-12-23T07:39+0300

2024-12-23T07:39+0300

yaşam

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İsveç müzik dünyasında hızla yükselen rap sanatçısı Gaboro, 19 Aralık Perşembe akşamı Norrköping’deki bir otoparkta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İsveç gazetesi Aftonbladet, trajik olayın bir çete hesaplaşması olabileceğini öne sürdü.Gaboro’nun, geçmişte suç örgütleriyle bağlantıları olduğu ve bu nedenle hedef alınmış olabileceği iddiaları gündeme geldi.Viral video ortalığı karıştırdıKatil olduğu düşünülen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video, kamuoyunda büyük tepki topladı. Videoda, bir kişinin otoparkta kaçarken vurulduğu görülüyor. Yetkililer, videonun gerçekliğini veya cinayetle bağlantısını henüz doğrulamadı.Çete bağlantıları şüphesiGaboro, İsveç rap sahnesinde yükselen bir yıldızdı ancak geçmişte suç örgütleriyle bağlantıları olduğuna dair söylentiler bulunuyordu. Bu söylentiler, olayın arkasında bir çete hesaplaşması olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Polis, saldırının planlı bir suikast olup olmadığını araştırırken, cinayetin sosyal medyada yankı uyandıran yönleri üzerine de yoğunlaşıyor.Polis soruşturmayı sürdürüyorİsveç polisi, hem cinayetin arkasındaki motivasyonları hem de viral görüntülerin kaynağını araştırmaya devam ediyor. Uzmanlar, olayın İsveç'te artan çete şiddetinin bir sonucu olabileceğini değerlendiriyor.Yetkililer, soruşturmanın derinleştirildiğini ve tüm delillerin titizlikle incelendiğini açıkladı.Gaboro kimdir?Gerçek adı kamuoyuyla paylaşılmayan Gaboro, İsveç rap sahnesinde hızla tanınan bir sanatçıydı. Müziğinde sosyal meselelere ve kişisel mücadelelerine sıkça yer veren Gaboro, son dönemde suç bağlantılı iddialar nedeniyle medyanın ilgisini çekmişti.Sosyal medyada tepki yağdıGaboro’nun ölümü, hayranları ve müzik dünyasında derin üzüntü yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, olayın aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması için çağrılar yapıldı.Bazı kullanıcılar, cinayet anını belgeleyen görüntülerin paylaşılmasını kınarken, sosyal medya platformlarının bu tür içeriklere karşı daha sert önlemler alması gerektiğini savundu.Olay İsveç’te çete şiddetini yeniden gündeme getirdiGaboro’nun öldürülmesi, İsveç'teki artan çete şiddeti konusunu yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, bu tür olayların yalnızca bireysel suçlar olmadığını, daha büyük bir sosyal sorunun yansıması olduğunu belirtiyor.

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