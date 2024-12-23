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‘Rusya’dan AB'ye doğalgaz sevkiyatı dörtte bir oranında arttı’
‘Rusya’dan AB'ye doğalgaz sevkiyatı dörtte bir oranında arttı’
Sputnik Türkiye
Avrupalı araştırma ve analiz şirketi Bruegel, Rusya’nın bu yılın Ocak-Kasım döneminde Avrupa Birliği’ne (AB) doğalgaz arzını dörtte bir oranında artırarak 49... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T07:52+0300
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ekonomi
doğalgaz
rusya
avrupa
doğalgaz boru hattı
sıvılaştırılmış doğalgaz
lng
türkakım
ukrayna
norveç
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Bruegel’in açıklamasına göre, Rusya bu yılın ilk 11 ayında AB’ye gaz tedarikini yaklaşık yüzde 25 oranında artırarak 49.6 milyar metreküpe çıkardı.Artışın büyük kısmını oluşturan boru hattı sevkiyatı bu yılın ilk 11 ayda yüzde 26 artışla 30.3 milyar metreküpe yükseldi. Avrupa’nın toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 11.1’ine tekabül eden bu rakam geçen yıl yüzde 8.4 düzeyindeydi.Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzı da yüzde 18.2 artarak 19.3 milyar metreküpe ulaştı. Rusya'nın, Avrupa’nın toplam LNG ithalatındaki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5.7 iken bu yıl yüzde 7.1'e yükseldi.Sonuç olarak Rusya’nın, Avrupa’nın toplam gaz ithalatındaki payı geçen yılki yüzde 14’ten yüzde 18.3’e çıktı. Rus gazı AB'ye ağırlıklı olarak LNG (yüzde 7.1'lik pay), TürkAkım (yüzde 5.6) ve ardından Ukrayna transiti (yüzde 5.5) şeklinde sağlandı.Aynı zamanda, AB genel olarak gaz ithalat hacmini azaltıyor. Toplam gaz ithalatı bir yıl içinde neredeyse yüzde 6 azalarak 271.5 milyar metreküpe düştü. Norveç, AB'nin ana gaz tedarikçisi olmaya devam ediyor. Bu ülke ihracatını yüzde 3.6 oranında arttırarak 85.2 milyar metreküpe yükseltti.Rus enerji devi Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi emrini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus gazını daha pahalıya satın almaya devam ettiğini ve Rus petrol ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetmişti.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacaklarını belirtmişti.
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doğalgaz, rusya, avrupa, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, türkakım, ukrayna, norveç, gazprom, vladimir putin, kuzey akım
doğalgaz, rusya, avrupa, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, türkakım, ukrayna, norveç, gazprom, vladimir putin, kuzey akım

‘Rusya’dan AB'ye doğalgaz sevkiyatı dörtte bir oranında arttı’

07:52 23.12.2024 (güncellendi: 08:05 23.12.2024)
© Sputnik / Sergey Kozlov / Multimedya arşivine gidinDoğalgaz tesisi
Doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Sergey Kozlov
/
Multimedya arşivine gidin
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Avrupalı araştırma ve analiz şirketi Bruegel, Rusya’nın bu yılın Ocak-Kasım döneminde Avrupa Birliği’ne (AB) doğalgaz arzını dörtte bir oranında artırarak 49 milyar 600 milyon metreküpe çıkardığını belirtti.
Bruegel’in açıklamasına göre, Rusya bu yılın ilk 11 ayında AB’ye gaz tedarikini yaklaşık yüzde 25 oranında artırarak 49.6 milyar metreküpe çıkardı.
Artışın büyük kısmını oluşturan boru hattı sevkiyatı bu yılın ilk 11 ayda yüzde 26 artışla 30.3 milyar metreküpe yükseldi. Avrupa’nın toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 11.1’ine tekabül eden bu rakam geçen yıl yüzde 8.4 düzeyindeydi.
Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzı da yüzde 18.2 artarak 19.3 milyar metreküpe ulaştı. Rusya'nın, Avrupa’nın toplam LNG ithalatındaki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5.7 iken bu yıl yüzde 7.1'e yükseldi.
Sonuç olarak Rusya’nın, Avrupa’nın toplam gaz ithalatındaki payı geçen yılki yüzde 14’ten yüzde 18.3’e çıktı. Rus gazı AB'ye ağırlıklı olarak LNG (yüzde 7.1'lik pay), TürkAkım (yüzde 5.6) ve ardından Ukrayna transiti (yüzde 5.5) şeklinde sağlandı.
Aynı zamanda, AB genel olarak gaz ithalat hacmini azaltıyor. Toplam gaz ithalatı bir yıl içinde neredeyse yüzde 6 azalarak 271.5 milyar metreküpe düştü. Norveç, AB'nin ana gaz tedarikçisi olmaya devam ediyor. Bu ülke ihracatını yüzde 3.6 oranında arttırarak 85.2 milyar metreküpe yükseltti.
Rus enerji devi Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi emrini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.
Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus gazını daha pahalıya satın almaya devam ettiğini ve Rus petrol ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetmişti.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacaklarını belirtmişti.
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