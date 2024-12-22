https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/valilik-duyurdu-23-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091882799.html

Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 23... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T21:56+0300

2024-12-22T21:56+0300

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Doğu illerinde etkili olan soğuk havalar nedeniyle Bingöl Valiliği eğitime 1 gün ara verdi.Bingöl Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verdi. Valilik, 23 Aralık Pazartesi günü öğrencilerin yanı sıra hamile ve idari personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.Meteoroloji uzmanları bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk ısırmasına karşı uyarılarda bulurken sıcaklığın -1 derece seviyesinde seyredeceğini ifade etti. Bingöl'de yağışlı havanın 25-26 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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