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Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 23... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Doğu illerinde etkili olan soğuk havalar nedeniyle Bingöl Valiliği eğitime 1 gün ara verdi.Bingöl Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verdi. Valilik, 23 Aralık Pazartesi günü öğrencilerin yanı sıra hamile ve idari personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.Meteoroloji uzmanları bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk ısırmasına karşı uyarılarda bulurken sıcaklığın -1 derece seviyesinde seyredeceğini ifade etti. Bingöl'de yağışlı havanın 25-26 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
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bingöl tatil mi, okullar tatil mi, yarın tatil mi, okul tatil mi, 23 aralık kar tatili, hava durumu, bingöl hava durumu
bingöl tatil mi, okullar tatil mi, yarın tatil mi, okul tatil mi, 23 aralık kar tatili, hava durumu, bingöl hava durumu

Valilik duyurdu: 23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

21:56 22.12.2024 (güncellendi: 21:59 22.12.2024)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 23 Aralık Pazartesi günü öğrencilerin yanı sıra hamile ve idari personeller de izinli sayılacak.
Doğu illerinde etkili olan soğuk havalar nedeniyle Bingöl Valiliği eğitime 1 gün ara verdi.
Bingöl Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verdi. Valilik, 23 Aralık Pazartesi günü öğrencilerin yanı sıra hamile ve idari personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.
Meteoroloji uzmanları bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk ısırmasına karşı uyarılarda bulurken sıcaklığın -1 derece seviyesinde seyredeceğini ifade etti. Bingöl'de yağışlı havanın 25-26 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak
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