https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteorolojiden-firtina-uyarisi-yarin-ogle-saatlerinde-baslayacak-1091882158.html

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için bölgenin kuzeyinde pazartesi öğle saatlerinden güneyinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

fırtına

uyarı

ege denizi

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Ege Denizi için 6 ila 8 kuvvetinde fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 23 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.Bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyindeyse akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji, ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/plani-olanlar-dikkat-meteoroloji-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak-1091864025.html

türkiye

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