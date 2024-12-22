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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için bölgenin kuzeyinde pazartesi öğle saatlerinden güneyinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T20:29+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına
uyarı
ege denizi
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Ege Denizi için 6 ila 8 kuvvetinde fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 23 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.Bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyindeyse akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji, ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/plani-olanlar-dikkat-meteoroloji-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak-1091864025.html
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23 aralık pazartesi hava durumu, meteorolojiden uyarı, fırtına uyarısı, bugün hava nasıl olacak, 23 aralık pazartesi meteoroloji, son dakika hava durumu,
23 aralık pazartesi hava durumu, meteorolojiden uyarı, fırtına uyarısı, bugün hava nasıl olacak, 23 aralık pazartesi meteoroloji, son dakika hava durumu,

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

20:29 22.12.2024 (güncellendi: 20:41 22.12.2024)
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için bölgenin kuzeyinde pazartesi öğle saatlerinden güneyinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Ege Denizi için 6 ila 8 kuvvetinde fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 23 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.
Bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyindeyse akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji, ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıda bulundu.
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