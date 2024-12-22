https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kayserispor-galatasaray-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-1091872058.html

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-22T14:18+0300

2024-12-22T14:22+0300

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Galatasaray-Kayserispor maçı 22 Aralık Pazar Günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta puan farkını 8'e çıkarmak için sahada olacak.Galatasaray maçı hangi kanalda?Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen olarak açıklanırken maç 22 Aralık Pazar Günü saat 16.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Kayserispor-Galatasaray ilk 11'i kim?Kayserispor(muhtemel): Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Baran, Bourabia, Boa Morte, Bahoken, NazonGalatasaray(muhtemel): Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Sara, Torreira, Jakops, Mertens, Yunus, Osimhen

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html

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