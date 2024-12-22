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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/aracina-yetkisiz-cakar-takan-12-bin-surucuye-islem-yapildi-yeni-cakar-cezasi-el-yakiyor-1091866016.html
Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yaktı
Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yaktı
Sputnik Türkiye
Yetkisi olmadan aracına çakar takma cezası, 30 Kasım itibariyle 96 bin lira olurken trafik ekipleri çakar denetimlerine devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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yetkisiz çakar takma
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30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Kanunla birlikte, yetkisiz yeni çakar cezası 96 bin lira oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 19 Aralık'a kadar 11 Bin 591 sürücüye işlem yapıldığını belirterek geçen yılın aynı dönemine göre yetkisi olmadan aracına çakar takanların azaldığına dikkat çekti. '7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla' birlikte yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, usulsüz çakar takanlara yapılan işlem sayısı 30 Kasım-19 Aralık 2023 dönemine göre yüzde 67 oranında azaldı.Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni çakar cezaları hakkında detaylı bilgi verdi. Bundan böyle yetkisiz çakar takanlara 96 bin lira trafik idari para cezası, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. 1 yıl içinde başka cezaları varsa her seferine 192 bin lira ceza, 60 gün trafikten menSürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca aracı 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bakan-yerlikaya-uyardi-usulsuz-cakar-kullanan-suruculere-96-bin-tl-trafik-cezasi-uygulanacak-1091004822.html
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yetkisiz çakar cezası 96 bin lira oldu, yetkisiz çakar kullananlara uygulanan ceza
yetkisiz çakar cezası 96 bin lira oldu, yetkisiz çakar kullananlara uygulanan ceza

Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yaktı

10:43 22.12.2024 (güncellendi: 12:36 22.12.2024)
© AARuhsatsız silah ve çakar kullanımı
Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Yetkisi olmadan aracına çakar takma cezası, 30 Kasım itibariyle 96 bin lira olurken trafik ekipleri çakar denetimlerine devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 11 bin 591 kişiye yetkisiz çakar kullanma cezası kestiklerini belirtti.
30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Kanunla birlikte, yetkisiz yeni çakar cezası 96 bin lira oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 19 Aralık'a kadar 11 Bin 591 sürücüye işlem yapıldığını belirterek geçen yılın aynı dönemine göre yetkisi olmadan aracına çakar takanların azaldığına dikkat çekti.
'7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla' birlikte yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, usulsüz çakar takanlara yapılan işlem sayısı 30 Kasım-19 Aralık 2023 dönemine göre yüzde 67 oranında azaldı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni çakar cezaları hakkında detaylı bilgi verdi. Bundan böyle yetkisiz çakar takanlara 96 bin lira trafik idari para cezası, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.
© Fotoğraf : İçişleri BakanlığıAracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yakıyor
Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yakıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı

1 yıl içinde başka cezaları varsa her seferine 192 bin lira ceza, 60 gün trafikten men

Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca aracı 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
Çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya uyardı: 'Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacak'
30 Kasım, 11:23
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