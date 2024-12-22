https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/aracina-yetkisiz-cakar-takan-12-bin-surucuye-islem-yapildi-yeni-cakar-cezasi-el-yakiyor-1091866016.html

Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yaktı

Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yaktı

Sputnik Türkiye

Yetkisi olmadan aracına çakar takma cezası, 30 Kasım itibariyle 96 bin lira olurken trafik ekipleri çakar denetimlerine devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

çakar

çakar lamba

ali yerlikaya

çakar cezası

yetkisiz çakar takma

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30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Kanunla birlikte, yetkisiz yeni çakar cezası 96 bin lira oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 19 Aralık'a kadar 11 Bin 591 sürücüye işlem yapıldığını belirterek geçen yılın aynı dönemine göre yetkisi olmadan aracına çakar takanların azaldığına dikkat çekti. '7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla' birlikte yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, usulsüz çakar takanlara yapılan işlem sayısı 30 Kasım-19 Aralık 2023 dönemine göre yüzde 67 oranında azaldı.Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni çakar cezaları hakkında detaylı bilgi verdi. Bundan böyle yetkisiz çakar takanlara 96 bin lira trafik idari para cezası, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. 1 yıl içinde başka cezaları varsa her seferine 192 bin lira ceza, 60 gün trafikten menSürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca aracı 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bakan-yerlikaya-uyardi-usulsuz-cakar-kullanan-suruculere-96-bin-tl-trafik-cezasi-uygulanacak-1091004822.html

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yetkisiz çakar cezası 96 bin lira oldu, yetkisiz çakar kullananlara uygulanan ceza