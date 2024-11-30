Bakan Yerlikaya uyardı: 'Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’deki tüm ATM’lerin ve para sayma makinelerinin değişmesinin maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
15:07
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halep'te yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi Rusya ve İran ile karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir tuzak olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Halep ateşi kimleri yakacak
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:41
8 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:04
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
10:19
4 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
10:37
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
11:10
33 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
16:08
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
16:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
17:10
5 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:25
33 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bakan-yerlikaya-uyardi-usulsuz-cakar-kullanan-suruculere-96-bin-tl-trafik-cezasi-uygulanacak-1091004822.html
Bakan Yerlikaya uyardı: 'Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacak'
Bakan Yerlikaya uyardı: 'Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacak'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, usulsüz çakar kullanımı, ruhsatsız silah alma ve bulundurma suçlarını işleyenlere verilecek cezaları açıkladı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:23+0300
2024-11-30T11:22+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
çakarlı araç
ceza
para cezası
trafik para cezası
ruhsatsız silahlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089953292_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a9e0ba0c7ca244c43aa421fee460d107.jpg
Türkiye'de trafikte çok sayıda usulsüz çakar kullanan sürücü bulunurken bu kişilere karşı denetimler de sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da usulsüz çakar kullanan sürücülere sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacağını belirterek sürücüleri uyardı. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada ruhsatsız silah alma ve bulundurma suçlarına verilecek cezaları da dile getirdi. Tekrarı halinde cezalar artacakYerlikaya yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-ruhsatsiz-silah-ve-cakar-kullaniminda-ceza-artiyor-1090013602.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089953292_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6a86d47c3d75fc32ce72d5cb5603bb90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, çakarlı araç, ceza, para cezası, trafik para cezası, ruhsatsız silahlar
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, çakarlı araç, ceza, para cezası, trafik para cezası, ruhsatsız silahlar

Bakan Yerlikaya uyardı: 'Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacak'

11:23 30.11.2024
© AAÇakarlı araç
Çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, usulsüz çakar kullanımı, ruhsatsız silah alma ve bulundurma suçlarını işleyenlere verilecek cezaları açıkladı.
Türkiye'de trafikte çok sayıda usulsüz çakar kullanan sürücü bulunurken bu kişilere karşı denetimler de sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da usulsüz çakar kullanan sürücülere sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacağını belirterek sürücüleri uyardı. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada ruhsatsız silah alma ve bulundurma suçlarına verilecek cezaları da dile getirdi.

Tekrarı halinde cezalar artacak

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte: Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.”

“Ruhsatsız Silah Satın Alan, Bulunduran ya da Taşıyan Kişiler ”Aynı kanun kapsamında;

Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
TÜRKİYE
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımında ceza artıyor
4 Kasım, 15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала