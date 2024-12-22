https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/abnin-rusyadan-petrol-ithalati-rekor-kirdi-8-ayin-zirvesinde--1091864425.html
AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı rekor kırdı: 8 ayın zirvesinde
AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı rekor kırdı: 8 ayın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatı ekim ayında 687,5 milyon euroya ulaşarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İthalat artışında Çekya... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T08:26+0300
2024-12-22T08:26+0300
2024-12-22T08:26+0300
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petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol rafinerisi
macaristan
avrupa birliği
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Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ithalatı, ekim ayında 687,5 milyon euroya (717 milyon dolar) ulaşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sputnik’in Eurostat verilerine dayandırdığı analize göre, Rusya’nın AB’ye şubat ayında yaptığı petrol ihracatı 690 milyon euro seviyesindeydi.Ekim ayında yaşanan artışın temel nedeni, Çekya’nın Rusya’dan yaptığı ithalatı iki katına çıkararak bir önceki ayki 91,3 milyon eurodan 185,9 milyon euroya yükseltmesi oldu. Ayrıca Macaristan’ın ithalatı da önemli ölçüde artarak 233 milyon euroya çıktı. Bunun yanı sıra Hollanda’nın ithalatı bir önceki ayki 40,5 milyon eurodan 60,7 milyon euroya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/israil-medyasi-hamas-ile-baris-yakin-degil--1091863899.html
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rusya, avrupa, ab, petrol tankeri, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol rafinerisi, macaristan, avrupa birliği, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
rusya, avrupa, ab, petrol tankeri, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol rafinerisi, macaristan, avrupa birliği, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı rekor kırdı: 8 ayın zirvesinde
Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatı ekim ayında 687,5 milyon euroya ulaşarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İthalat artışında Çekya, Macaristan ve Hollanda başı çekti.
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ithalatı, ekim ayında 687,5 milyon euroya (717 milyon dolar) ulaşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sputnik’in Eurostat verilerine dayandırdığı analize göre, Rusya’nın AB’ye şubat ayında yaptığı petrol ihracatı 690 milyon euro seviyesindeydi.
Ekim ayında yaşanan artışın temel nedeni, Çekya’nın Rusya’dan yaptığı ithalatı iki katına çıkararak bir önceki ayki 91,3 milyon eurodan 185,9 milyon euroya yükseltmesi oldu. Ayrıca Macaristan’ın ithalatı da önemli ölçüde artarak 233 milyon euroya çıktı. Bunun yanı sıra Hollanda’nın ithalatı bir önceki ayki 40,5 milyon eurodan 60,7 milyon euroya yükseldi.