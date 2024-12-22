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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/israil-medyasi-hamas-ile-baris-yakin-degil--1091863899.html
İsrail medyası: Hamas ile barış yakın değil
İsrail medyası: Hamas ile barış yakın değil
Sputnik Türkiye
İsrailli yetkililer, Hamas ile esir takası anlaşmasının taraflar arasındaki ciddi pürüzler nedeniyle şu an için mümkün olmadığını belirtti. Netanyahu’nun... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T08:11+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrailli yetkililer, Hamas ile esir takası anlaşmasına varmanın şu an için oldukça uzak bir ihtimal olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, adı açıklanmayan yetkililer, taraflar arasında süren görüşmelerde hala ciddi pürüzlerin olduğunu ve tüm tarafların kabul edebileceği bir formüle ulaşılmasının şu an için mümkün görünmediğini ifade etti.Yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’de Hamas’ı yok etmeden saldırıları durdurma niyetinde olmadığını teyit etti. Bu durumun, takas anlaşması ihtimalini daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi. Görüşmelerdeki mevcut durum, bir anlaşmanın yakın gelecekte gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/arjantinden-yeni-nukleer-donemi-yerli-nukleer-enerji-gelistirilecek-1091863737.html
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israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, hamas, rehine, gazze, ortadoğu, rehine krizi
israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, hamas, rehine, gazze, ortadoğu, rehine krizi

İsrail medyası: Hamas ile barış yakın değil

08:11 22.12.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOLNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOL
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İsrailli yetkililer, Hamas ile esir takası anlaşmasının taraflar arasındaki ciddi pürüzler nedeniyle şu an için mümkün olmadığını belirtti. Netanyahu’nun Gazze’deki saldırıları durdurmaya yönelik bir planının olmadığı vurgulandı.
İsrailli yetkililer, Hamas ile esir takası anlaşmasına varmanın şu an için oldukça uzak bir ihtimal olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, adı açıklanmayan yetkililer, taraflar arasında süren görüşmelerde hala ciddi pürüzlerin olduğunu ve tüm tarafların kabul edebileceği bir formüle ulaşılmasının şu an için mümkün görünmediğini ifade etti.
Yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’de Hamas’ı yok etmeden saldırıları durdurma niyetinde olmadığını teyit etti.
Bu durumun, takas anlaşması ihtimalini daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi. Görüşmelerdeki mevcut durum, bir anlaşmanın yakın gelecekte gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.
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