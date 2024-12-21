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Stonehenge’in sırrı çözülüyor: Uzmanlar 'yeniden inşasının' arkasındaki gizemi çözüyor
Stonehenge’in sırrı çözülüyor: Uzmanlar 'yeniden inşasının' arkasındaki gizemi çözüyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Stonehenge’in kalbindeki Sunak Taşı’nın 700 kilometre uzaklıktaki İskoçya’dan taşındığını ortaya çıkarmıştı. Yeni veriler, her yıl 1 milyondan... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T14:51+0300
2024-12-21T14:51+0300
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stonehenge
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araştırma
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Araştırmacılar, Stonehenge’in yeniden inşasının ardındaki sır perdesini aralamaya devam ediyor. Yeni bir çalışma, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce İngiltere’nin güneyindeki bu tarihi yapının, Britanya halkını birleştirmek amacıyla yeniden inşa edildiğini öne sürüyor.Bu yıl yayımlanan araştırmalar, Stonehenge’in merkezindeki ikonik Altar Taşı’nın, günümüz İskoçya’sının kuzeydoğusundan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Salisbury Düzlüğü’ne taşındığını ortaya koymuştu. Son araştırmalar, taşın Orkney Adaları’ndan gelmediğini kesinleştirirken, taşıma sürecinin detayları ve yapının toplumsal bağlamdaki önemi daha net hale geliyor.Birleşme ve dayanışma sembolüAraştırmalar, Neolitik dönemde yaşayan Britanyalıların, Avrupa’dan gelen yeni göçmenlerle tanıştığı dönemde Stonehenge’in bir yeniden inşa sürecinden geçtiğini gösteriyor. Bu süreçte, farklı bölgelerden getirilen dev taşlar, halkın atalarıyla ve doğayla olan bağlarını simgelemek amacıyla bir araya getirilmiş olabilir.Altar Taşı gibi taşların taşınması, dönemin teknolojisi düşünüldüğünde büyük bir organizasyon gerektiriyordu. Taşların, ahşap kızaklar ve bitkilerle yapılan şok emiciler yardımıyla uzun mesafeler boyunca taşındığı belirtiliyor. Araştırmacılar, bu sürecin toplumsal dayanışma ve kutlamalarla desteklenmiş olabileceğini ifade ediyor.Stonehenge’in mimari yapısı, güneşin yaz ve kış dönencelerine hizalanacak şekilde tasarlanmış. Altar Taşı, Stonehenge’in merkezinde yer alarak kış gündönümünde batıdan batan güneşi işaret ediyor. Yapının bir dini tapınak, gök bilimsel bir gözlem evi ve bir cenaze alanı olarak işlev gördüğü düşünülüyor.Taşların kökeni ve kültürel etkileşimStonehenge’de kullanılan bluestone türü taşlar, Galler’deki Preseli Tepeleri’nden, sarsen taşları ise Marlborough yakınlarından getirildiği sonucuna varılmıştı. Altar Taşı’nın kökeni ise henüz tam olarak belirlenemedi. Araştırmacılar, bu taşın İskoçya’dan bir hediye ya da ittifak göstergesi olarak Salisbury Düzlüğü’ne getirildiğini öne sürüyor.MÖ 2500 yıllarında Avrupa’dan gelen Beaker insanlarının Britanya’ya yerleşmesiyle ada nüfusunda büyük bir genetik değişim yaşamış ve bu göç dalgasıyla, Stonehenge’in yeniden inşa edilmesi, yerli halkın kültürel kimliğini koruma ve birliği sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.Stonehenge üzerindeki bu yeni bulgular, hem arkeolojik hem de toplumsal tarih açısından önemli bilgiler sunmaya devam etmekte. Araştırmacılar, Altar Taşı’nın tam kökenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/arastirmacilarin-yeni-kesfi-stonehengedeki-sunak-tasi-iskocyadan-getirilmis-1086893181.html
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stonehenge, altar taşı, neolitik dönem, britanya tarihi, arkeoloji, stonehenge sırları, stonehenge tarihi, stonehenge taşları, güneş dönencesi, arkeolojik bulgular, iskoçya taşları, taş devri, stonehenge inşası, tarihi yapılar, stonehenge astronomi, stonehenge kökeni, britanya göç tarihi, beaker insanları, stonehenge araştırmaları, stonehenge yeniden inşa

Stonehenge’in sırrı çözülüyor: Uzmanlar 'yeniden inşasının' arkasındaki gizemi çözüyor

14:51 21.12.2024
© Flickr / Alex RanaldiStonehenge
Stonehenge - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Flickr / Alex Ranaldi
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Bilim insanları, Stonehenge’in kalbindeki Sunak Taşı’nın 700 kilometre uzaklıktaki İskoçya’dan taşındığını ortaya çıkarmıştı. Yeni veriler, her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiye sahip bu anıtların yeniden inşasının ardında yatan gizemi çözmeye yarayacak.
Araştırmacılar, Stonehenge’in yeniden inşasının ardındaki sır perdesini aralamaya devam ediyor. Yeni bir çalışma, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce İngiltere’nin güneyindeki bu tarihi yapının, Britanya halkını birleştirmek amacıyla yeniden inşa edildiğini öne sürüyor.
Bu yıl yayımlanan araştırmalar, Stonehenge’in merkezindeki ikonik Altar Taşı’nın, günümüz İskoçya’sının kuzeydoğusundan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Salisbury Düzlüğü’ne taşındığını ortaya koymuştu. Son araştırmalar, taşın Orkney Adaları’ndan gelmediğini kesinleştirirken, taşıma sürecinin detayları ve yapının toplumsal bağlamdaki önemi daha net hale geliyor.

Birleşme ve dayanışma sembolü


Araştırmalar, Neolitik dönemde yaşayan Britanyalıların, Avrupa’dan gelen yeni göçmenlerle tanıştığı dönemde Stonehenge’in bir yeniden inşa sürecinden geçtiğini gösteriyor. Bu süreçte, farklı bölgelerden getirilen dev taşlar, halkın atalarıyla ve doğayla olan bağlarını simgelemek amacıyla bir araya getirilmiş olabilir.
Altar Taşı gibi taşların taşınması, dönemin teknolojisi düşünüldüğünde büyük bir organizasyon gerektiriyordu. Taşların, ahşap kızaklar ve bitkilerle yapılan şok emiciler yardımıyla uzun mesafeler boyunca taşındığı belirtiliyor. Araştırmacılar, bu sürecin toplumsal dayanışma ve kutlamalarla desteklenmiş olabileceğini ifade ediyor.
Stonehenge’in mimari yapısı, güneşin yaz ve kış dönencelerine hizalanacak şekilde tasarlanmış. Altar Taşı, Stonehenge’in merkezinde yer alarak kış gündönümünde batıdan batan güneşi işaret ediyor. Yapının bir dini tapınak, gök bilimsel bir gözlem evi ve bir cenaze alanı olarak işlev gördüğü düşünülüyor.

Taşların kökeni ve kültürel etkileşim


Stonehenge’de kullanılan bluestone türü taşlar, Galler’deki Preseli Tepeleri’nden, sarsen taşları ise Marlborough yakınlarından getirildiği sonucuna varılmıştı. Altar Taşı’nın kökeni ise henüz tam olarak belirlenemedi. Araştırmacılar, bu taşın İskoçya’dan bir hediye ya da ittifak göstergesi olarak Salisbury Düzlüğü’ne getirildiğini öne sürüyor.
MÖ 2500 yıllarında Avrupa’dan gelen Beaker insanlarının Britanya’ya yerleşmesiyle ada nüfusunda büyük bir genetik değişim yaşamış ve bu göç dalgasıyla, Stonehenge’in yeniden inşa edilmesi, yerli halkın kültürel kimliğini koruma ve birliği sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Stonehenge üzerindeki bu yeni bulgular, hem arkeolojik hem de toplumsal tarih açısından önemli bilgiler sunmaya devam etmekte. Araştırmacılar, Altar Taşı’nın tam kökenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Stonehenge - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
YAŞAM
Araştırmacıların yeni keşfi: Stonehenge'deki Sunak Taşı İskoçya'dan getirilmiş
15 Ağustos, 18:57
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