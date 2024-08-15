https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/arastirmacilarin-yeni-kesfi-stonehengedeki-sunak-tasi-iskocyadan-getirilmis-1086893181.html

Araştırmacıların yeni keşfi: Stonehenge'deki Sunak Taşı İskoçya'dan getirilmiş

Araştırmacıların yeni keşfi: Stonehenge'deki Sunak Taşı İskoçya'dan getirilmiş

Sputnik Türkiye

Her yıl yaz gündönümünde binlerce insanı bir araya getiren dünyanın en ünlü anıtlarından biri olan Stonehenge'in kalbinde bulunan Sunak Taşı'nın yaklaşık 5 bin... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T18:57+0300

2024-08-15T18:57+0300

2024-08-15T18:57+0300

yaşam

galler

sunak

ingiltere

anıt

iskoçya

miras

tarihi eser

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Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçisi olan, dünyanın en ünlü anıtı denilebilecek olan Stonehenge, yaklaşık 5 bin yıl önce dikildi. Yıllar içerisinde farklı parçalar eklendiği düşünülen yapıt en eşsiz tarih öncesi yapılan anıtlardan biri.İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan tarih öncesinden kalma Stonehenge anıtının merkezinde bulunan altı tonluk Sunak Taşı'nın Galler'den taşındığı düşünülüyordu.Geçen yıl, Galler'deki araştırmacılar, Sunak Taşı'nın Galler'den gelmiş olamayacağı sonucuna varmışlardı ama kökeni hakkında bir sonuca varılamamıştı.Araştırmalarda ilginç sonuçlara ulaşıldıYapılan yeni araştırmalar ünlü Sunak Taşı'nın, İskoçya'nın kuzeyinden geldiğini ortaya çıkardı. Sunak Taşı'ndan düşen kaya parçalarını analiz eden Curtin Üniversitesi'ndeki ekip, dünyadaki her bir taşın sınıflandırıldığı sistem üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu taşın İskoçya'nın kuzeyinden geldiğine karar verdi.Taş yapıtın yapılma nedeni için sunulan bir çok farklı teori var. Anıtın, yapıldığı zamanın kralları için bir taç giyme yeri, güneş ve ay tutulmalarını ya da güneş olaylarını tahmin etmek için kullanılan bir bilgisayar, atalara ibadet edilen bir yer olabileceği üzerine farklı teoriler var.Bilim insanlarının yeni görevi böylece belli olduİskoçya'dan getirilen taşın, o dönemde bir anıtta kullanılan herhangi bir taş için kaydedilen en uzun mesafe olduğu biliniyor. Araştırmacıların bir sonraki gizemi taşın İngiltere'nin Wiltshire kentine nasıl geldiği olacak gibi görünüyor.

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galler

ingiltere

iskoçya

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