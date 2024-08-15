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Araştırmacıların yeni keşfi: Stonehenge'deki Sunak Taşı İskoçya'dan getirilmiş
Araştırmacıların yeni keşfi: Stonehenge'deki Sunak Taşı İskoçya'dan getirilmiş
Sputnik Türkiye
Her yıl yaz gündönümünde binlerce insanı bir araya getiren dünyanın en ünlü anıtlarından biri olan Stonehenge'in kalbinde bulunan Sunak Taşı'nın yaklaşık 5 bin... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:57+0300
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Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçisi olan, dünyanın en ünlü anıtı denilebilecek olan Stonehenge, yaklaşık 5 bin yıl önce dikildi. Yıllar içerisinde farklı parçalar eklendiği düşünülen yapıt en eşsiz tarih öncesi yapılan anıtlardan biri.İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan tarih öncesinden kalma Stonehenge anıtının merkezinde bulunan altı tonluk Sunak Taşı'nın Galler'den taşındığı düşünülüyordu.Geçen yıl, Galler'deki araştırmacılar, Sunak Taşı'nın Galler'den gelmiş olamayacağı sonucuna varmışlardı ama kökeni hakkında bir sonuca varılamamıştı.Araştırmalarda ilginç sonuçlara ulaşıldıYapılan yeni araştırmalar ünlü Sunak Taşı'nın, İskoçya'nın kuzeyinden geldiğini ortaya çıkardı. Sunak Taşı'ndan düşen kaya parçalarını analiz eden Curtin Üniversitesi'ndeki ekip, dünyadaki her bir taşın sınıflandırıldığı sistem üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu taşın İskoçya'nın kuzeyinden geldiğine karar verdi.Taş yapıtın yapılma nedeni için sunulan bir çok farklı teori var. Anıtın, yapıldığı zamanın kralları için bir taç giyme yeri, güneş ve ay tutulmalarını ya da güneş olaylarını tahmin etmek için kullanılan bir bilgisayar, atalara ibadet edilen bir yer olabileceği üzerine farklı teoriler var.Bilim insanlarının yeni görevi böylece belli olduİskoçya'dan getirilen taşın, o dönemde bir anıtta kullanılan herhangi bir taş için kaydedilen en uzun mesafe olduğu biliniyor. Araştırmacıların bir sonraki gizemi taşın İngiltere'nin Wiltshire kentine nasıl geldiği olacak gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-ersoy-duyurdu-essiz-bir-bust-gun-yuzune-cikarildi-1086872619.html
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stonehenge nerede, stonehenge nasıl yapıldı, stonehenge göbeklitepe
stonehenge nerede, stonehenge nasıl yapıldı, stonehenge göbeklitepe

Araştırmacıların yeni keşfi: Stonehenge'deki Sunak Taşı İskoçya'dan getirilmiş

18:57 15.08.2024
© AP Photo / Kin CheungStonehenge
Stonehenge - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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Her yıl yaz gündönümünde binlerce insanı bir araya getiren dünyanın en ünlü anıtlarından biri olan Stonehenge'in kalbinde bulunan Sunak Taşı'nın yaklaşık 5 bin yıl önce İskoçya'dan İngiltere'deki Wiltshire kentine getirildiği anlaşıldı.
Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçisi olan, dünyanın en ünlü anıtı denilebilecek olan Stonehenge, yaklaşık 5 bin yıl önce dikildi. Yıllar içerisinde farklı parçalar eklendiği düşünülen yapıt en eşsiz tarih öncesi yapılan anıtlardan biri.
İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan tarih öncesinden kalma Stonehenge anıtının merkezinde bulunan altı tonluk Sunak Taşı'nın Galler'den taşındığı düşünülüyordu.
Geçen yıl, Galler'deki araştırmacılar, Sunak Taşı'nın Galler'den gelmiş olamayacağı sonucuna varmışlardı ama kökeni hakkında bir sonuca varılamamıştı.

Araştırmalarda ilginç sonuçlara ulaşıldı

Yapılan yeni araştırmalar ünlü Sunak Taşı'nın, İskoçya'nın kuzeyinden geldiğini ortaya çıkardı. Sunak Taşı'ndan düşen kaya parçalarını analiz eden Curtin Üniversitesi'ndeki ekip, dünyadaki her bir taşın sınıflandırıldığı sistem üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu taşın İskoçya'nın kuzeyinden geldiğine karar verdi.
Taş yapıtın yapılma nedeni için sunulan bir çok farklı teori var. Anıtın, yapıldığı zamanın kralları için bir taç giyme yeri, güneş ve ay tutulmalarını ya da güneş olaylarını tahmin etmek için kullanılan bir bilgisayar, atalara ibadet edilen bir yer olabileceği üzerine farklı teoriler var.

Bilim insanlarının yeni görevi böylece belli oldu

İskoçya'dan getirilen taşın, o dönemde bir anıtta kullanılan herhangi bir taş için kaydedilen en uzun mesafe olduğu biliniyor.
Araştırmacıların bir sonraki gizemi taşın İngiltere'nin Wiltshire kentine nasıl geldiği olacak gibi görünüyor.
tarihi büst - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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