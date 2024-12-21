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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusu-tarafindan-ele-gecirildi-1091841858.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusu tarafından ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusu tarafından ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ostrovskiy yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T12:29+0300
2024-12-21T13:27+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 2 yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 2 otomobil ve 3 adet D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir mühimmat deposunu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 4 yerleşiminin yakınında, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nda (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusunun 2 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda 440 kadar Ukrayna askeri, biri Alman yapımı Leopard olmak üzere 3 tank, 2 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile 2 adet elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri kararlı taarruz eylemleri sayesinde DHC’de Ostrovskiy yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 ve LHC’nin bir ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 285 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir D-30 obüsü, bir ABD yapımı M119 obüsü kaybetti. Rus askerleri ayrıca düşmana ait 5 mühimmat deposunu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 9 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 12 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 580 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir Alman yapımı Leopard tankı, bir zırhlı piyade aracı, ABD yapımı bir M114 ve bir M1117 zırhlı personel taşıyıcısı, 4 otomobil, biri ABD yapımı MaxxPro olmak üzere 3 zırhlı muharebe aracı ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek DHC’nin 4 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 160’ın üzerinde asker, 6 otomobil, 2 ABD yapımı M198 obüsü ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise etkili oldukları Herson ve Zaporojye bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 2 otomobil, bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 3 adet D-20 topu ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna askeri sanayii tesislerinin faaliyetini sağlayan enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını, İHA depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 147 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise ABD yapımı 8 adet HIMARS füzesi ve 89 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1091695938.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, ukrayna ordusu, leopard, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, ukrayna ordusu, leopard, kayıp, bilgilendirme

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusu tarafından ele geçirildi

12:29 21.12.2024 (güncellendi: 13:27 21.12.2024)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ostrovskiy yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlığın raporuna göre Ukrayna ordusu son bir günde ölü ya da yaralı olarak 1.575 kadar asker kaybetti, düşmana ait 2 Leopard tankı imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 2 yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 2 otomobil ve 3 adet D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir mühimmat deposunu imha etti.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 4 yerleşiminin yakınında, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nda (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusunun 2 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda 440 kadar Ukrayna askeri, biri Alman yapımı Leopard olmak üzere 3 tank, 2 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile 2 adet elektronik harp istasyonunu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri kararlı taarruz eylemleri sayesinde DHC’de Ostrovskiy yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 ve LHC’nin bir ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 285 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir D-30 obüsü, bir ABD yapımı M119 obüsü kaybetti. Rus askerleri ayrıca düşmana ait 5 mühimmat deposunu imha etti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 9 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 12 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 580 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir Alman yapımı Leopard tankı, bir zırhlı piyade aracı, ABD yapımı bir M114 ve bir M1117 zırhlı personel taşıyıcısı, 4 otomobil, biri ABD yapımı MaxxPro olmak üzere 3 zırhlı muharebe aracı ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek DHC’nin 4 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 160’ın üzerinde asker, 6 otomobil, 2 ABD yapımı M198 obüsü ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise etkili oldukları Herson ve Zaporojye bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 2 otomobil, bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 3 adet D-20 topu ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna askeri sanayii tesislerinin faaliyetini sağlayan enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını, İHA depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 147 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise ABD yapımı 8 adet HIMARS füzesi ve 89 uçak tipi İHA düşürdü.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha ele geçirildi
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