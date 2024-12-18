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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1091695938.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşimlerinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T13:01+0300
2024-12-18T13:31+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Zoloçev ve Volçansk bçlgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 50 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı ve 4 adet D-30 obüsü kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konularını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 540 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, bir Polonya yapımı Rosomak zırhlısı, 2 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Ukrayna ordusunun bir Kvertus elektronik harp istasyonu da imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Trudovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun 350 kadar askeri, bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ile bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Rus askerleri ayrıca bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı ve bir mühimmat deposu imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucu DHC’de Starıye Ternı yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 6 ilçesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Onbir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 440 kadar asker, bir Kanada yapımı Senator zırhlısı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan birliklerini vurdu. Bir karşı saldırıyı püskürtülen düşman güçlerinin kaybı 160 kadar asker, bir İngiltere yapımı Snatch zırhlı muharebe aracıve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde konuşlanan düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 70 kadar asker, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Rus hava ve topçu birliklerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubunun Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı, İHA üretim ve depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurduğu kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son bir günde bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 43 uçak tipi İHA engellediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ozel-askeri-harekat-suruyor-1545-ukrayna-askeri-daha-etkisiz-hale-getirildi-1090757602.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha ele geçirildi

13:01 18.12.2024 (güncellendi: 13:31 18.12.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Bakanlığın günlük raporuna göre, Ukrayna ordusu son bir günde ölü ve yaralı olarak 1.610 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Zoloçev ve Volçansk bçlgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 50 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı ve 4 adet D-30 obüsü kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konularını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 540 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, bir Polonya yapımı Rosomak zırhlısı, 2 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Ukrayna ordusunun bir Kvertus elektronik harp istasyonu da imha edildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Trudovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun 350 kadar askeri, bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ile bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Rus askerleri ayrıca bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı ve bir mühimmat deposu imha etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucu DHC’de Starıye Ternı yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 6 ilçesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Onbir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 440 kadar asker, bir Kanada yapımı Senator zırhlısı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan birliklerini vurdu. Bir karşı saldırıyı püskürtülen düşman güçlerinin kaybı 160 kadar asker, bir İngiltere yapımı Snatch zırhlı muharebe aracıve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.
‘Dnepr’ (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde konuşlanan düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 70 kadar asker, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
Rus hava ve topçu birliklerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubunun Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı, İHA üretim ve depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurduğu kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son bir günde bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 43 uçak tipi İHA engellediği ifade edildi.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град группировки Центр ВС РФ работает по местам скоплению живой силы и опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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