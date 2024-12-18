https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1091695938.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta iki yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşimlerinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T13:01+0300

2024-12-18T13:01+0300

2024-12-18T13:31+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Zoloçev ve Volçansk bçlgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 50 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı ve 4 adet D-30 obüsü kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konularını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 540 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, bir Polonya yapımı Rosomak zırhlısı, 2 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Ukrayna ordusunun bir Kvertus elektronik harp istasyonu da imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Trudovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun 350 kadar askeri, bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ile bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Rus askerleri ayrıca bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı ve bir mühimmat deposu imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucu DHC’de Starıye Ternı yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 6 ilçesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Onbir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 440 kadar asker, bir Kanada yapımı Senator zırhlısı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan birliklerini vurdu. Bir karşı saldırıyı püskürtülen düşman güçlerinin kaybı 160 kadar asker, bir İngiltere yapımı Snatch zırhlı muharebe aracıve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde konuşlanan düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 70 kadar asker, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Rus hava ve topçu birliklerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubunun Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı, İHA üretim ve depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurduğu kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son bir günde bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 43 uçak tipi İHA engellediği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ozel-askeri-harekat-suruyor-1545-ukrayna-askeri-daha-etkisiz-hale-getirildi-1090757602.html

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