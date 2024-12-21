https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/orbandan-rusya-karsiti-yaptirimlarin-bir-an-once-kaldirilmasi-cagrisi-1091848265.html

Orban'dan Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısı

Orban'dan Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce gözden geçirilip kaldırılması çağrısında bulundu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T14:27+0300

2024-12-21T14:27+0300

2024-12-21T14:46+0300

dünya

macaristan

viktor orban

budapeşte

avrupa birliği

ab

rusya karşıtı yaptırımlar

çağrı

donald trump

veto

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, basın toplantısında yaptığı açıklamada Budapeşte’nin, Rusya’ya yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en geniş şekilde kaldırılması gerektiğine inandığını belirtti.Orban, “Eğer (çatışma) sona ererse Avrupa’nın canını yakan (Rusya karşıtı) yaptırımlar da sona erecek. Macaristan'ın bakış açısı şu, yaptırımların bir an önce ve mümkün olan en geniş şekilde kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.Macaristan Başbakanı, bu konuda başarılı olunması durumunda ‘enflasyon döneminin de sona ereceğini’ ve ‘ekonominin yeniden toparlanmaya başlayacağını’ vurguladı.Bloomberg ajansı önceki gün, konuya ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklara dayanarak Orban'ın, ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Rusya karşıtı yaptırımların uzatılmasını veto edebileceğini yazmıştı.AB, Moskova'ya karşı 15 kısıtlama paketini uygulamaya koymuştu. Söz konusu paketlerin prosedür gereği her 6 ayda bir uzatılması gerekiyor. Bir sonraki benzer prosedürün Ocak ayının sonunda, yani yeni ABD Başkanı'nın göreve başlamasından 11 gün sonra olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orban-rus-gazi-odemelerinin-gazprombank-araciligiyla-yapilmasi-konusunda-abd-ile-anlastik-1091833434.html

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macaristan, viktor orban, budapeşte, avrupa birliği, ab, rusya karşıtı yaptırımlar, çağrı, donald trump, veto