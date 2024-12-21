https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/orbandan-rusya-karsiti-yaptirimlarin-bir-an-once-kaldirilmasi-cagrisi-1091848265.html
Orban'dan Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısı
Orban'dan Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce gözden geçirilip kaldırılması çağrısında bulundu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T14:27+0300
2024-12-21T14:27+0300
2024-12-21T14:46+0300
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viktor orban
budapeşte
avrupa birliği
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veto
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, basın toplantısında yaptığı açıklamada Budapeşte’nin, Rusya’ya yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en geniş şekilde kaldırılması gerektiğine inandığını belirtti.Orban, “Eğer (çatışma) sona ererse Avrupa’nın canını yakan (Rusya karşıtı) yaptırımlar da sona erecek. Macaristan'ın bakış açısı şu, yaptırımların bir an önce ve mümkün olan en geniş şekilde kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.Macaristan Başbakanı, bu konuda başarılı olunması durumunda ‘enflasyon döneminin de sona ereceğini’ ve ‘ekonominin yeniden toparlanmaya başlayacağını’ vurguladı.Bloomberg ajansı önceki gün, konuya ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklara dayanarak Orban'ın, ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Rusya karşıtı yaptırımların uzatılmasını veto edebileceğini yazmıştı.AB, Moskova'ya karşı 15 kısıtlama paketini uygulamaya koymuştu. Söz konusu paketlerin prosedür gereği her 6 ayda bir uzatılması gerekiyor. Bir sonraki benzer prosedürün Ocak ayının sonunda, yani yeni ABD Başkanı'nın göreve başlamasından 11 gün sonra olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orban-rus-gazi-odemelerinin-gazprombank-araciligiyla-yapilmasi-konusunda-abd-ile-anlastik-1091833434.html
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macaristan, viktor orban, budapeşte, avrupa birliği, ab, rusya karşıtı yaptırımlar, çağrı, donald trump, veto
Orban'dan Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısı
14:27 21.12.2024 (güncellendi: 14:46 21.12.2024)
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya karşıtı yaptırımların bir an önce gözden geçirilip kaldırılması çağrısında bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, basın toplantısında yaptığı açıklamada Budapeşte’nin, Rusya’ya yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en geniş şekilde kaldırılması gerektiğine inandığını belirtti.
Orban, “Eğer (çatışma) sona ererse Avrupa’nın canını yakan (Rusya karşıtı) yaptırımlar da sona erecek. Macaristan'ın bakış açısı şu, yaptırımların bir an önce ve mümkün olan en geniş şekilde kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.
Macaristan Başbakanı, bu konuda başarılı olunması durumunda ‘enflasyon döneminin de sona ereceğini’ ve ‘ekonominin yeniden toparlanmaya başlayacağını’ vurguladı.
Avrupa’daki tartışmalarda bu pozisyonu savunuyoruz ve sürekli olarak duvara tosluyoruz, çünkü bizim dışımızda bir veya iki ülke aynı şekilde düşünüyor, geri kalanlar ise, ‘büyük ülkeler’ de dahil olmak üzere karşı tarafta yer alıyor ve bu düşünceyi henüz tartışmıyor.
Bloomberg ajansı önceki gün, konuya ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklara dayanarak Orban'ın, ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Rusya karşıtı yaptırımların uzatılmasını veto edebileceğini yazmıştı.
AB, Moskova'ya karşı 15 kısıtlama paketini uygulamaya koymuştu. Söz konusu paketlerin prosedür gereği her 6 ayda bir uzatılması gerekiyor. Bir sonraki benzer prosedürün Ocak ayının sonunda, yani yeni ABD Başkanı'nın göreve başlamasından 11 gün sonra olması bekleniyor.