https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orban-rus-gazi-odemelerinin-gazprombank-araciligiyla-yapilmasi-konusunda-abd-ile-anlastik-1091833434.html
Orban: Rus gazı ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması konusunda ABD ile anlaştık
Orban: Rus gazı ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması konusunda ABD ile anlaştık
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya’dan tedarik edilen doğalgaz ödemelerini Rus Gazprombank aracılığıyla yapma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıkladı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T22:39+0300
2024-12-20T22:39+0300
2024-12-20T22:38+0300
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macaristan
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rus doğal gazı
ödeme
abd
yaptırım
rusya
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MTI haber ajansının aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazprombank'a yönelik yaptırımlarda Macaristan’a üç ay süreyle muafiyet tanınması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.Orban, “Amerikalılarla Gazprombank'a yönelik yaptırımların üç ay süreyle askıya alınması konusunda anlaşmayı başardık, böylece bu konudaki tehlike de ortadan kalkmış oldu” dedi.Orban ayrıca Macaristan’ın, Rusya ile gaz tedariki için alternatif bir ödeme yöntemi üzerinde anlaştığını kaydetti.21 Kasım'da ABD, Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yabancı alıcılar Rus doğalgaz tedariki için ödemelerini bu banka aracılığıyla yapıyordu.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Gazprombank’a yönelik yaptırımların Avrupa'ya gaz tedarikini engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilebileceğini ancak yine de başka ödeme seçeneklerinin bulunacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rusya-gaz-odemelerinin-gazprombank-disinda-diger-rus-bankalari-araciligiyla-da-yapilmasina-izin-1091771418.html
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viktor orban, macaristan, gazprombank, rus doğal gazı, ödeme, abd, yaptırım, rusya, dmitriy peskov
viktor orban, macaristan, gazprombank, rus doğal gazı, ödeme, abd, yaptırım, rusya, dmitriy peskov
Orban: Rus gazı ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması konusunda ABD ile anlaştık
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya’dan tedarik edilen doğalgaz ödemelerini Rus Gazprombank aracılığıyla yapma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıkladı.
MTI haber ajansının aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazprombank'a yönelik yaptırımlarda Macaristan’a üç ay süreyle muafiyet tanınması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.
Orban, “Amerikalılarla Gazprombank'a yönelik yaptırımların üç ay süreyle askıya alınması konusunda anlaşmayı başardık, böylece bu konudaki tehlike de ortadan kalkmış oldu” dedi.
Orban ayrıca Macaristan’ın, Rusya ile gaz tedariki için alternatif bir ödeme yöntemi üzerinde anlaştığını kaydetti.
21 Kasım'da ABD, Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yabancı alıcılar Rus doğalgaz tedariki için ödemelerini bu banka aracılığıyla yapıyordu.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Gazprombank’a yönelik yaptırımların Avrupa'ya gaz tedarikini engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilebileceğini ancak yine de başka ödeme seçeneklerinin bulunacağını belirtmişti.