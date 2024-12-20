https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orban-rus-gazi-odemelerinin-gazprombank-araciligiyla-yapilmasi-konusunda-abd-ile-anlastik-1091833434.html

Orban: Rus gazı ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması konusunda ABD ile anlaştık

Orban: Rus gazı ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması konusunda ABD ile anlaştık

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya’dan tedarik edilen doğalgaz ödemelerini Rus Gazprombank aracılığıyla yapma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıkladı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T22:39+0300

2024-12-20T22:39+0300

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macaristan

gazprombank

rus doğal gazı

ödeme

abd

yaptırım

rusya

dmitriy peskov

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MTI haber ajansının aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazprombank'a yönelik yaptırımlarda Macaristan’a üç ay süreyle muafiyet tanınması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.Orban, “Amerikalılarla Gazprombank'a yönelik yaptırımların üç ay süreyle askıya alınması konusunda anlaşmayı başardık, böylece bu konudaki tehlike de ortadan kalkmış oldu” dedi.Orban ayrıca Macaristan’ın, Rusya ile gaz tedariki için alternatif bir ödeme yöntemi üzerinde anlaştığını kaydetti.21 Kasım'da ABD, Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yabancı alıcılar Rus doğalgaz tedariki için ödemelerini bu banka aracılığıyla yapıyordu.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Gazprombank’a yönelik yaptırımların Avrupa'ya gaz tedarikini engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilebileceğini ancak yine de başka ödeme seçeneklerinin bulunacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rusya-gaz-odemelerinin-gazprombank-disinda-diger-rus-bankalari-araciligiyla-da-yapilmasina-izin-1091771418.html

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viktor orban, macaristan, gazprombank, rus doğal gazı, ödeme, abd, yaptırım, rusya, dmitriy peskov