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Orban: Macaristan Magdeburg'daki gibi terör saldırılarını önlemek için göçmenleri kabul etmiyor
Orban: Macaristan Magdeburg'daki gibi terör saldırılarını önlemek için göçmenleri kabul etmiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Magdeburg'daki terör saldırısının Batı Avrupa'daki göç krizinin bir sonucu olduğunu, Macaristan'ın bu tür saldırıların yaşanmaması... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magdeburg'daki Noel panayırında meydana gelen bombalı araç saldırısı nedeniyle Almanya halkına taziyelerini ileten ilk uluslararası lider olmuş ve saldırıyı 'iğrenç' olarak nitelendirmişti. Macaristan Başbakanı Orban düzenlenen basın toplantısında, “Bu tür olaylar göçmen krizinden bu yana sadece Batı Avrupa'da görülüyor. Yasadışı göç ile terör saldırıları arasında kuşkusuz bir ilişki vardır.Hala bu bağlantıyı inkar edenler var ancak artık buna bir gerçek olarak bakmak gerekiyor, geçmişte böyle bir durum yaşanmıyordu, şimdi ise yaşanıyor” dedi. Macaristan'ın bu tür bir dünyanın oluşmasına izin vermemesi gerektiğinin altını çizen Orban ayrıca bir AB mahkemesinin Macaristan'a 'Magdeburg gibi olmasını istemediği için' günlük bir milyon euro para cezası verdiğini hatırlattı. Avrupa'da göç krizinin başlamasının ardından Macar yetkililer ülke sınırlarını geçen göçmen ve mültecilere karşı sert bir politika uygulamaya başlamıştı. Bu nedenle Budapeşte, BM ve AB insani yardım kuruluşları tarafından ağır bir şekilde eleştirye maruz kalmıştı. Haziran ayında Lüksemburg'daki bir AB mahkemesi, göçmen kabulüne ilişkin Avrupa çapındaki kuralların ihlaline dair önceki mahkeme kararlarına uymadığı için Macaristan'a 200 milyon euro para cezası vermişti. Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte'nin göç politikasını değiştirmeyeceğini belirtirkenAB mahkemesinin ABD'li milyarder George Soros tarafından yönetildiğini savunmuştu.
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avrupa, viktor orban, george soros, batı avrupa, magdeburg, macaristan, ab

Orban: Macaristan Magdeburg'daki gibi terör saldırılarını önlemek için göçmenleri kabul etmiyor

22:50 21.12.2024
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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Macaristan Başbakanı Orban, Magdeburg'daki terör saldırısının Batı Avrupa'daki göç krizinin bir sonucu olduğunu, Macaristan'ın bu tür saldırıların yaşanmaması için göçmenleri ülkeye almadığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magdeburg'daki Noel panayırında meydana gelen bombalı araç saldırısı nedeniyle Almanya halkına taziyelerini ileten ilk uluslararası lider olmuş ve saldırıyı 'iğrenç' olarak nitelendirmişti.
Macaristan Başbakanı Orban düzenlenen basın toplantısında, “Bu tür olaylar göçmen krizinden bu yana sadece Batı Avrupa'da görülüyor. Yasadışı göç ile terör saldırıları arasında kuşkusuz bir ilişki vardır.Hala bu bağlantıyı inkar edenler var ancak artık buna bir gerçek olarak bakmak gerekiyor, geçmişte böyle bir durum yaşanmıyordu, şimdi ise yaşanıyor” dedi.
Macaristan'ın bu tür bir dünyanın oluşmasına izin vermemesi gerektiğinin altını çizen Orban ayrıca bir AB mahkemesinin Macaristan'a 'Magdeburg gibi olmasını istemediği için' günlük bir milyon euro para cezası verdiğini hatırlattı.
Avrupa'da göç krizinin başlamasının ardından Macar yetkililer ülke sınırlarını geçen göçmen ve mültecilere karşı sert bir politika uygulamaya başlamıştı. Bu nedenle Budapeşte, BM ve AB insani yardım kuruluşları tarafından ağır bir şekilde eleştirye maruz kalmıştı. Haziran ayında Lüksemburg'daki bir AB mahkemesi, göçmen kabulüne ilişkin Avrupa çapındaki kuralların ihlaline dair önceki mahkeme kararlarına uymadığı için Macaristan'a 200 milyon euro para cezası vermişti. Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte'nin göç politikasını değiştirmeyeceğini belirtirkenAB mahkemesinin ABD'li milyarder George Soros tarafından yönetildiğini savunmuştu.
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