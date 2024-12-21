https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/peskov-oresnik-silah-teknolojisinde-mutlak-bir-devrim-1091862195.html

Peskov: ‘Oreşnik’ silah teknolojisinde mutlak bir devrim

Peskov: ‘Oreşnik’ silah teknolojisinde mutlak bir devrim

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Oreşnik’ füze sistemini 'silah teknolojisinde mutlak bir devrim' olarak nitelendirdi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T22:17+0300

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dünya

dmitriy peskov

kremlin

oreşnik

vladimir putin

hipersonik

balistik füze

düello

devrim

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Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hipersonik orta menzilli balistik füze ‘Oreşnik’ sisteminin silah teknolojisinde mutlak bir devrim olduğunu söyledi.Kremlin sözcüsü, “Bu gerçekten de silah teknolojisinde mutlak bir devrim” ifadesini kullandı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘teknolojik düello’ ile ilgili sözlerinin ‘Oreşnik’in kırılganlığından bahsedenlere bir yanıt olduğunu ve bu sistemin mevcut silah sistemlerinden bir nesil ileride olduğunu kastettiğini söyledi.Peskov, “Putin'in ‘teknolojik düello’ ile ilgili sözleri, ‘Yılın Özeti’ programında sorulan bir soruya verilen yanıttı. Soru, Batılı uzmanların bu silah sisteminin güvenlik açıklarına sahip olduğunu iddia etmesiyle ilgiliydi. Aslında böyle bir düello olasılığından bahsederken Başkan, tam olarak bu silahın nükleer bir silah olmadan mevcut tüm silahlardan bir nesil ileride olduğunu kastetti” dedi.

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dmitriy peskov, kremlin, oreşnik , vladimir putin, hipersonik, balistik füze, düello, devrim