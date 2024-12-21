https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/peskov-oresnik-silah-teknolojisinde-mutlak-bir-devrim-1091862195.html
Peskov: ‘Oreşnik’ silah teknolojisinde mutlak bir devrim
Peskov: ‘Oreşnik’ silah teknolojisinde mutlak bir devrim
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Oreşnik’ füze sistemini 'silah teknolojisinde mutlak bir devrim' olarak nitelendirdi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T22:17+0300
2024-12-21T22:17+0300
2024-12-21T22:16+0300
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dmitriy peskov
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oreşnik
vladimir putin
hipersonik
balistik füze
düello
devrim
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Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hipersonik orta menzilli balistik füze ‘Oreşnik’ sisteminin silah teknolojisinde mutlak bir devrim olduğunu söyledi.Kremlin sözcüsü, “Bu gerçekten de silah teknolojisinde mutlak bir devrim” ifadesini kullandı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘teknolojik düello’ ile ilgili sözlerinin ‘Oreşnik’in kırılganlığından bahsedenlere bir yanıt olduğunu ve bu sistemin mevcut silah sistemlerinden bir nesil ileride olduğunu kastettiğini söyledi.Peskov, “Putin'in ‘teknolojik düello’ ile ilgili sözleri, ‘Yılın Özeti’ programında sorulan bir soruya verilen yanıttı. Soru, Batılı uzmanların bu silah sisteminin güvenlik açıklarına sahip olduğunu iddia etmesiyle ilgiliydi. Aslında böyle bir düello olasılığından bahsederken Başkan, tam olarak bu silahın nükleer bir silah olmadan mevcut tüm silahlardan bir nesil ileride olduğunu kastetti” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abdli-askeri-uzmanlar-putinin-oresnik-aciklamasini-degerlendirdi-haddimizi-bildirdi-1091777576.html
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dmitriy peskov, kremlin, oreşnik , vladimir putin, hipersonik, balistik füze, düello, devrim
dmitriy peskov, kremlin, oreşnik , vladimir putin, hipersonik, balistik füze, düello, devrim
Peskov: ‘Oreşnik’ silah teknolojisinde mutlak bir devrim
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Oreşnik’ füze sistemini 'silah teknolojisinde mutlak bir devrim' olarak nitelendirdi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hipersonik orta menzilli balistik füze ‘Oreşnik’ sisteminin silah teknolojisinde mutlak bir devrim olduğunu söyledi.
Kremlin sözcüsü, “Bu gerçekten de silah teknolojisinde mutlak bir devrim” ifadesini kullandı.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘teknolojik düello’ ile ilgili sözlerinin ‘Oreşnik’in kırılganlığından bahsedenlere bir yanıt olduğunu ve bu sistemin mevcut silah sistemlerinden bir nesil ileride olduğunu kastettiğini söyledi.
Peskov, “Putin'in ‘teknolojik düello’ ile ilgili sözleri, ‘Yılın Özeti’ programında sorulan bir soruya verilen yanıttı. Soru, Batılı uzmanların bu silah sisteminin güvenlik açıklarına sahip olduğunu iddia etmesiyle ilgiliydi. Aslında böyle bir düello olasılığından bahsederken Başkan, tam olarak bu silahın nükleer bir silah olmadan mevcut tüm silahlardan bir nesil ileride olduğunu kastetti” dedi.