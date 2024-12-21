https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/nebenzya-zelenskiy-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-girisimlerini-engellemek-icin-her-seyi-yapiyor-1091835169.html

Nebenzya: Zelenskiy Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini engellemek için her şeyi yapıyor

Nebenzya: Zelenskiy Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini engellemek için her şeyi yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Zelenskiy’in Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini sabote etmek için her şeyi... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T01:28+0300

2024-12-21T01:28+0300

2024-12-21T01:27+0300

dünya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

vladimir zelenskiy

müzakere

rusya

ukrayna

kursk

macaristan

viktor orban

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Vladimir Zelenskiy’in her türlü barış girişimini bozmak ve Rusya'yı gerilimi tırmandırmaya kışkırtmak için her şeyi yaptığını söyledi.Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şunları kaydetti:‘Zelenskiy için barış en korkutucu senaryo’Nebenzya, seçimlere gitmek zorunda kalacağından Zelenskiy için barışın ‘en korkunç senaryo’ olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:‘Rusya, Ukrayna'daki ABD biyo-laboratuvarlarını ifşa etmeye devam edecek’Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuarlarını ifşa etmeye devam edeceğini belirten Nebenzya, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:‘Rusya’nın Rılsk'in Ukrayna ordusu tarafından bombalanmasına yanıtı gecikmeyecek’Nebenzya, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Rılsk kentini bombalamasına Rusya'nın yanıtının gecikmeyeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı.‘ABD Gazze'deki çocuklarla ilgili BMGK toplantısı yapılmasını reddediyor’Rusya’nın aralık ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ABD’den Gazze'deki çocukların durumuyla ilgili bir toplantı düzenlemesini istediğini ancak Washington'un ‘bu çağrıya kulak asmadığını’ kaydeden Rus diplomat, sözlerine şu cümlelerle devam etti:Nebenzya, Rusya’nın ocak ayında benzer bir toplantı talep etmeyi planladığını ve BMGK'ya başkanlık edecek olan Cezayir'den ‘çalışmalarında bunu dikkate almasını’ isteyeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/slovakya-basbakani-fico-catismayi-kaybeden-zelenskiy-ateskesi-reddediyor-1091775612.html

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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vladimir zelenskiy, müzakere, rusya, ukrayna, kursk, macaristan, viktor orban, abd, washington, igor kirillov, gazze