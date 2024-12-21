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Nebenzya: Zelenskiy Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini engellemek için her şeyi yapıyor
Nebenzya: Zelenskiy Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini engellemek için her şeyi yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Zelenskiy’in Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini sabote etmek için her şeyi... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
vladimir zelenskiy
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Vladimir Zelenskiy’in her türlü barış girişimini bozmak ve Rusya'yı gerilimi tırmandırmaya kışkırtmak için her şeyi yaptığını söyledi.Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şunları kaydetti:‘Zelenskiy için barış en korkutucu senaryo’Nebenzya, seçimlere gitmek zorunda kalacağından Zelenskiy için barışın ‘en korkunç senaryo’ olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:‘Rusya, Ukrayna'daki ABD biyo-laboratuvarlarını ifşa etmeye devam edecek’Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuarlarını ifşa etmeye devam edeceğini belirten Nebenzya, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:‘Rusya’nın Rılsk'in Ukrayna ordusu tarafından bombalanmasına yanıtı gecikmeyecek’Nebenzya, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Rılsk kentini bombalamasına Rusya'nın yanıtının gecikmeyeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı.‘ABD Gazze'deki çocuklarla ilgili BMGK toplantısı yapılmasını reddediyor’Rusya’nın aralık ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ABD’den Gazze'deki çocukların durumuyla ilgili bir toplantı düzenlemesini istediğini ancak Washington'un ‘bu çağrıya kulak asmadığını’ kaydeden Rus diplomat, sözlerine şu cümlelerle devam etti:Nebenzya, Rusya’nın ocak ayında benzer bir toplantı talep etmeyi planladığını ve BMGK'ya başkanlık edecek olan Cezayir'den ‘çalışmalarında bunu dikkate almasını’ isteyeceğini belirtti.
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vladimir zelenskiy, müzakere, rusya, ukrayna, kursk, macaristan, viktor orban, abd, washington, igor kirillov, gazze
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vladimir zelenskiy, müzakere, rusya, ukrayna, kursk, macaristan, viktor orban, abd, washington, igor kirillov, gazze

Nebenzya: Zelenskiy Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini engellemek için her şeyi yapıyor

01:28 21.12.2024
Vasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Zelenskiy’in Ukrayna ihtilafına yönelik barış girişimlerini sabote etmek için her şeyi yaptığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Vladimir Zelenskiy’in her türlü barış girişimini bozmak ve Rusya'yı gerilimi tırmandırmaya kışkırtmak için her şeyi yaptığını söyledi.
Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şunları kaydetti:

Savaş alanında feci başarısızlıklara uğrayan Ukrayna’nın görev süresi dolmuş devlet başkanı, her türlü barış girişimini engellemek ve Rusya'yı çatışmayı radikal bir şekilde tırmandırmaya kışkırtmak için her şeyi yapıyor.

‘Zelenskiy için barış en korkutucu senaryo’

Nebenzya, seçimlere gitmek zorunda kalacağından Zelenskiy için barışın ‘en korkunç senaryo’ olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Defalarca söylediğimiz gibi, Zelenskiy için barış en korkunç senaryo, çünkü bazı verilere göre Ukrayna vatandaşlarının sadece yüzde 11'inin desteğine sahip olan bu kişi, bu durumda sandığa gitmek ve iktidarı kaybetmek zorunda kalacak. O zaman da Batı'nın Rusya'ya karşı jeopolitik oyununda bir piyon haline getirdiği halkına karşı işlediği tüm suçların hesabını vermek zorunda kalacak. Bu nedenle her türlü müzakereden ateş gibi korkuyor ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bu haftaki Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisinde olduğu gibi barış girişimlerini birbiri ardına reddediyor.

‘Rusya, Ukrayna'daki ABD biyo-laboratuvarlarını ifşa etmeye devam edecek’

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuarlarını ifşa etmeye devam edeceğini belirten Nebenzya, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

General Kirillov'un Washington'un Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerine ilişkin defalarca kanıt sunduğunu belirtmek gerekir. Dünyanın dört bir yanındaki bu kapalı ABD biyoloji laboratuarlarında biyolojik silahlar geliştirildiğine söylemek için her türlü neden var. Kiev'deki Amerikan kukla oynatıcıları, ilgili soruşturmalarımızın Kirillov'un ölümüyle sona ermeyeceğinden emin olabilirler. Ukraynalılar üzerinde insanlık dışı deneyler yapanların gün ışığına çıkarılması önemlidir.

‘Rusya’nın Rılsk'in Ukrayna ordusu tarafından bombalanmasına yanıtı gecikmeyecek’

Nebenzya, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Rılsk kentini bombalamasına Rusya'nın yanıtının gecikmeyeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı.

Kiev rejiminin Kursk bölgesindeki barışçıl Rılsk kentine bugün öğlen saatlerinde HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirdiği yoğun füze saldırısı da gerilimi tırmandırmaya yönelik açık bir adımdır. Anlayacağınız üzere, sivil Rus vatandaşlarına yönelik bu hedefli suça vereceğimiz yanıt uzun sürmeyecektir.

‘ABD Gazze'deki çocuklarla ilgili BMGK toplantısı yapılmasını reddediyor’

Rusya’nın aralık ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ABD’den Gazze'deki çocukların durumuyla ilgili bir toplantı düzenlemesini istediğini ancak Washington'un ‘bu çağrıya kulak asmadığını’ kaydeden Rus diplomat, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

ABD'ye başkanlığı sona ermeden önce bu konuda (Gazze'deki çocukların durumu) bir toplantı düzenlemesi çağrısında bulunduk. Elbette, Amerikalı meslektaşlarımız bu çağrıya kulak asmadı. Gazze'deki çocukların kaderi onları ilgilendirmiyor ve bu konu stratejik müttefikleri İsrail'in işine gelmiyor.

Nebenzya, Rusya’nın ocak ayında benzer bir toplantı talep etmeyi planladığını ve BMGK'ya başkanlık edecek olan Cezayir'den ‘çalışmalarında bunu dikkate almasını’ isteyeceğini belirtti.
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