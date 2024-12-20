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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/slovakya-basbakani-fico-catismayi-kaybeden-zelenskiy-ateskesi-reddediyor-1091775612.html
Slovakya Başbakanı Fİco: Çatışmayı kaybeden Zelenskiy ateşkesi reddediyor
Slovakya Başbakanı Fİco: Çatışmayı kaybeden Zelenskiy ateşkesi reddediyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’nın Rusya’yla çatışmayı kaybetmesine rağmen Vladimir Zelenskiy’in tüm ateşkesi olasılıklarını reddettiğini belirtti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T06:36+0300
2024-12-20T07:04+0300
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doğalgaz
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Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki zirvesinin ardından basın toplantısında konuşan Slovakya lideri Fico, “Bayanlar ve baylar, şunu söylemek zorundayım ki, Bay Zelenskiy her türlü ateşkesi tamamen reddediyor. Önce dünyadaki her şeyi elde etmesi gerektiği ve sonra belki bir tür ateşkesten bahsedebileceği gibi bir düşüncesi var” ifadesini kullandı.Çatışmanın taraflarının müzakerelere itilmesi gereken bir zamanda, insanların öldüğü çatışmanın devamından sakince bahsedebilenleri anlamadığını kaydeden Fico, “Hep her şeyin yolunda olduğu görünümü yaratılıyor, ancak hiçbir şeyin yolunda olmadığını çok iyi biliyoruz. Askeri açıdan Ukrayna bu savaşı kaybediyor” dedi.‘Zelensky, Ukrayna’dan doğalgaz geçişi ihtimalini reddetti’Slovakya Başbakanı, Ukrayna'nın önümüzdeki yıl doğalgaz geçişine izin vermeyeceğini anımsatarak şunu dedi:Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz transitinin devam etmesini sağlayacak çeşitli teknik seçeneklerin olduğunu dile getiren Slovakya lideri, “Bu, Rusya-Ukrayna sınırında alınıp transit geçecek bir gaz olabilir. Bunun karşılığında Ukrayna transit parası alacak. Bunu tamamen reddetti” diye anlattı.Fico, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz geçişinin durdurulmasının eninde sonunda gaz fiyatlarının yükselmesine yol açacağına dikkat çekti.‘Nükleer alandaki yaptırımları engelleyeceğiz’Slovakya Başbakanı Fico, nükleer alanda Rusya’ya yönelik tüm yaptırımları engelleyecekleri uyarısında bulundu.Brüksel’deki AB Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuşan Fico, “Konuşmamın bir parçası olarak, gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı herhangi bir yaptırım kabul edilirse ve bunlar barışçıl atom programıyla ilgili olursa, bu tür yaptırımları engelleyeceğimi söyledim” ifadesini kullandı.Ülkesinin, elektrik konusunda büyük ölçüde nükleer enerji santrallerine bağlı olduğunu anımsatan Slovakya lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
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slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, rusya, doğalgaz
slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, rusya, doğalgaz

Slovakya Başbakanı Fİco: Çatışmayı kaybeden Zelenskiy ateşkesi reddediyor

06:36 20.12.2024 (güncellendi: 07:04 20.12.2024)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’nın Rusya’yla çatışmayı kaybetmesine rağmen Vladimir Zelenskiy’in tüm ateşkesi olasılıklarını reddettiğini belirtti.
Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki zirvesinin ardından basın toplantısında konuşan Slovakya lideri Fico, “Bayanlar ve baylar, şunu söylemek zorundayım ki, Bay Zelenskiy her türlü ateşkesi tamamen reddediyor. Önce dünyadaki her şeyi elde etmesi gerektiği ve sonra belki bir tür ateşkesten bahsedebileceği gibi bir düşüncesi var” ifadesini kullandı.
Çatışmanın taraflarının müzakerelere itilmesi gereken bir zamanda, insanların öldüğü çatışmanın devamından sakince bahsedebilenleri anlamadığını kaydeden Fico, “Hep her şeyin yolunda olduğu görünümü yaratılıyor, ancak hiçbir şeyin yolunda olmadığını çok iyi biliyoruz. Askeri açıdan Ukrayna bu savaşı kaybediyor” dedi.

‘Zelensky, Ukrayna’dan doğalgaz geçişi ihtimalini reddetti’

Slovakya Başbakanı, Ukrayna'nın önümüzdeki yıl doğalgaz geçişine izin vermeyeceğini anımsatarak şunu dedi:
Zelensky, Ukrayna'nın neredeyse her türlü gazın transit geçişini yapabileceği fikrini reddetti, zira Ukrayna'dan herhangi bir gaz geçerse bunun sadece Rus gazı olacağına dair bazı görüşler var.
Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz transitinin devam etmesini sağlayacak çeşitli teknik seçeneklerin olduğunu dile getiren Slovakya lideri, “Bu, Rusya-Ukrayna sınırında alınıp transit geçecek bir gaz olabilir. Bunun karşılığında Ukrayna transit parası alacak. Bunu tamamen reddetti” diye anlattı.
Fico, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz geçişinin durdurulmasının eninde sonunda gaz fiyatlarının yükselmesine yol açacağına dikkat çekti.

‘Nükleer alandaki yaptırımları engelleyeceğiz’

Slovakya Başbakanı Fico, nükleer alanda Rusya’ya yönelik tüm yaptırımları engelleyecekleri uyarısında bulundu.
Brüksel’deki AB Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuşan Fico, “Konuşmamın bir parçası olarak, gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı herhangi bir yaptırım kabul edilirse ve bunlar barışçıl atom programıyla ilgili olursa, bu tür yaptırımları engelleyeceğimi söyledim” ifadesini kullandı.
Ülkesinin, elektrik konusunda büyük ölçüde nükleer enerji santrallerine bağlı olduğunu anımsatan Slovakya lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Hoşumuza gitse de gitmese de nükleer enerji santrallerimiz Rus menşeli. İşbirliği uzun bir geleneğe sahip ve Slovakya'daki nükleer programımızı tehlikeye atabilecek her türlü yaptırım kabul edilemez.
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