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Musk'tan Rusya ile işbirliğini savunan siyasi partiye övgü dolu sözler: 'Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir'
Musk'tan Rusya ile işbirliğini savunan siyasi partiye övgü dolu sözler: 'Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir'
Sputnik Türkiye
ABD'de Trump'ın en yakın müttefiklerinden olan ve yeni hükümette yer alması beklenen Elon Musk, X hesabından açık bir şekilde AfD'yi destekledi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'da Scholz hükümetinin çökmesi ardından gözler 2025'de yapılacak seçimde. Trump'un en büyük destekçilerinden olan Elon Musk ise, bugün sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Sadece Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Almanya'yı kurtarabilir" dedi. Son yıllarda hızla yükselen AfD'nin Trump'ın yönetime gelmesi ardından seçime girecek olması, Almanya'daki seçimlerin kaderinde rol oynayabileceği düşünülüyor. AfD ne vaat ediyor?Çoğunlukla ikinci veya üçüncü parti olarak listede bulunan AfD'nin öne çıkan politikalarından bazıları Euro'yu kullanmayı bırakıp Alman Markına geçmek, Avrupa Birliği'nden çıkmak, Rusya ile işbirliği yapmak ve yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek olduğu biliniyor. Fakat parti, 'sağcı' olması nedeniyle Almanya'da diğer partiler tarafından dışlanmış durumda ve diğer tüm büyük partiler AfD ile koalisyona girmeyi reddediyor. Seçimler ise 23 Şubat tarihinde yapılacak. AfD'den Musk'a cevap: Sosyalist Merkel ülkemizi yok ettiMusk'tan atılan pas sonrası AfD Parti Başkanı, Alice Weidel X'te cevap olarak şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/almanyada-secimler-geliyor-afd-kazanmasi-halinde-abden-cikmayi-ve-alman-markina-geri-donmeyi-teklif-1091029256.html
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afd, almanya için alternatif (afd), almanya, elon musk, abd, donald trump, abd, avrupa birliği, rusya

Musk'tan Rusya ile işbirliğini savunan siyasi partiye övgü dolu sözler: 'Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir'

15:45 20.12.2024
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSIAşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alice Weidel
Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alice Weidel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSI
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ABD'de Trump'ın en yakın müttefiklerinden olan ve yeni hükümette yer alması beklenen Elon Musk, X hesabından açık bir şekilde AfD'yi destekledi.
Almanya'da Scholz hükümetinin çökmesi ardından gözler 2025'de yapılacak seçimde. Trump'un en büyük destekçilerinden olan Elon Musk ise, bugün sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Sadece Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Almanya'yı kurtarabilir" dedi.
Son yıllarda hızla yükselen AfD'nin Trump'ın yönetime gelmesi ardından seçime girecek olması, Almanya'daki seçimlerin kaderinde rol oynayabileceği düşünülüyor.

AfD ne vaat ediyor?

Çoğunlukla ikinci veya üçüncü parti olarak listede bulunan AfD'nin öne çıkan politikalarından bazıları Euro'yu kullanmayı bırakıp Alman Markına geçmek, Avrupa Birliği'nden çıkmak, Rusya ile işbirliği yapmak ve yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek olduğu biliniyor.
Fakat parti, 'sağcı' olması nedeniyle Almanya'da diğer partiler tarafından dışlanmış durumda ve diğer tüm büyük partiler AfD ile koalisyona girmeyi reddediyor.
Seçimler ise 23 Şubat tarihinde yapılacak.

AfD'den Musk'a cevap: Sosyalist Merkel ülkemizi yok etti

Musk'tan atılan pas sonrası AfD Parti Başkanı, Alice Weidel X'te cevap olarak şöyle yazdı:

“Evet! Tamamen haklısınız! Lütfen Başkan Trump, sosyalist Merkel'in ülkemizi nasıl mahvettiği, Sovyet Avrupa Birliği'nin ülkelerin ekonomik omurgasını nasıl yok ettiği ve Almanya'yı nasıl işlevsizleştirdiği hakkındaki röportajıma da bir göz atın!”

Almanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenlik’ önlemleriyle sonuçlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
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Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek
1 Aralık, 14:49
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