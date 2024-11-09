https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/bakan-uraloglu-ankara-bursa-hizli-tren-hattini-ankara-istanbul-yht-hattina-insallah-bagliyoruz-1090223469.html

Bakan Uraloğlu: Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz

Bakan Uraloğlu: Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesindeki davet salonunda gerçekleştirilen AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T23:33+0300

2024-11-09T23:33+0300

2024-11-09T23:33+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

bursa

iznik

hızlı tren

yht

yüksek hızlı tren (yht)

ankara

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/09/1090223312_0:93:2440:1466_1920x0_80_0_0_c41abed838bc93161a110860a505e8de.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz. Hem altyapı ve üstyapıda eş zamanlı çalışıyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız" dedi.AK Parti olarak 22 yıl boyunca vatandaşları daha önce hiç verilmeyen hizmetlerle buluşturduklarını, ülkeye görülmemiş eserler kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, "Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülke geleceği için çalışmayı sürdürecek, milletimize hizmetkar olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu'Zulme uğrayan milletlerin sesi olmayı sürdüreceğiz'Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in sesi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye olarak, bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın ki İsrail, hukuk tanımazlığının, zalimliğinin hesabını er ya da geç tüm dünyanın gözü önünde verecektir. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, siyasetin bir gönül ve dava işi olduğunu, özveri isteyen, meşakkatli bu yola girip milletin sözünü her sözün üstünde gören, "Yeter artık söz milletin" diyen AK Parti hareketine destek vermenin önemini vurgulayarak, partinin politikalarını, icraatlarını, köy köy, mahalle mahalle gezerek, yüz yüze, bire bir anlatmaya devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi.'Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz'Türkiye'deki huzur ve istikrarın, milletin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetlerin tüm AK Parti üyelerinin eseri olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2002'den bugüne kadar Bursa'daki çalışmalarına değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağında çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yildiz-turkiyenin-milli-degerlere-uygun-yeni-bir-anayasaya-ihtiyaci-var-1090222945.html

bursa

iznik

ankara

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, iznik, hızlı tren, yht, yüksek hızlı tren (yht), ankara, istanbul