https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/icisleri-bakani-yerliakya-124-bin-325-suriyeli-gonullu-guvenli-onurlu-ve-duzenli-bir-sekilde-1091860044.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 124 bin 325 Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 124 bin 325 Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü

Sputnik Türkiye

AK Parti Selçuklu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 124 bin 325 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyelinin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndüğünü belirterek “Bu yıl gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bin. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır" dedi.Uluslararası arenada, güçlü bir diplomasi iklimini tesis ettiklerini anlatan Yerlikaya, "Sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda sözü muteber bir güç olduk. AK Parti olarak, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde, büyük bir tevazuyla, samimiyet ve gayretle, milletimiz için yola çıktık. Yasakların, yoksulluğun ve yokluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye'den, milletin değerleriyle yükselen bir Türkiye inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşuyla, millet iradesiyle, milletin gücüyle, geleceğimizin teminatı olan, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yürüyüşünü başlattık" diye konuştu.Kamu düzenini ve güvenliğini her daim ön planda tuttuklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:'Terörle ancak ve ancak mücadele edilir'Yerlikaya, bugün Türkiye'nin, terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını belirtti.Terör örgütü PKK'nın inlerine girdiklerine ve şehir yapılanmalarını çökerttiklerine dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, suriye, fetö, daeş