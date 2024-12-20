https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/eyupspor-ile-fenerbahce-1-1-berabere-kaldi-1091832946.html

Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'te şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe Spor Kulübü, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada sarı lacivertli takımın golünü Youssef En-Neysri bulurken rakip takımda Ahmet Kutucu ağları sarstı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan kırmızı kart görerek oyundan atılırken maçta ufak çaplı gerginlikler de yaşandı. Maçın hakemi Emre Kargın'ın penaltı kararı verip ardından iptal etmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

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