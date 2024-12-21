Bebeklerine ünlü otomobil markası 'Honda'nın adını verdiler
Honda bebek
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Aydın'da yeni doğan bebeğe ailesi tarafından Japon iş adamı ve mühendis, ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verildi.
Aydın Efeler'de yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına Japon iş adamı ve mühendis, ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verdi.
Hayalim gerçek oldu
Baba Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirterek, "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.
Anne Kevser Maden ise motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen ismin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek, "Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.
Anne Kevser Maden ise motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen ismin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek, "Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.