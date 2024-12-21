https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/unlu-otomobil-markasi-35-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1091840051.html

Ünlü otomobil üreticisi, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Ünlü otomobil üreticisi, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Sputnik Türkiye

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sendika ile anlaşma sağladı, 35 bin kişiyi işten çıkaracak ve kapasitesini azaltacak. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T11:41+0300

2024-12-21T11:41+0300

2024-12-21T11:42+0300

dünya

almanya

volkswagen (vw)

işten çıkarma

sendika

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Alman ünlü otomobil üreticisi Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Volkswagen Alman fabrikalarındaki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltacak. Aynı zamanda kalan çalışanlara 2030 yılına kadar iş garantisi verilecek.Fabrika kapatılmayacakAlmanya'nın en büyük sendikası IG Metall tarafından yapılan açıklamada, “IG Metall'in kırmızı çizgilerine bağlı kalınıyor: Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı.” ifadeleri yer aldı.Volkswagen'in iş konseyi ve işçi sendikasıyla Almanya'da 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapasite azaltma anlaşması, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından geldi.4 yıl zam almayacaklarÜcretler konusunda ise Volkswgaen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu olacak. Volkswagen çalışanları önümüzdeki dört yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak, bazı ikramiyeler ise kaldırılacak ya da azaltılacak.Bunun yanında yüzde 5’lik bir maaş artışı, çalışanların hesaplarına değil, iki aşamalı olarak bir fona aktarılacak. Fon, iş gücünün bir kısmı için esnek çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse etmek için kullanılacak.Volkswagen, söz konusu anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar euro tasarruf sağlayacağını açıkladı.Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de Volkswagen’in araç üretimi gelecek yılın sonuna kadar durdurulacak. Osnabrück fabrikası satılacak. Wolfsburg'daki dört montaj hattından ikisi de kapatılacak ve 2030 yılına kadar 4 bin kişi işten çıkarılacak.Görüşmeler eylülden beri sürüyorVolkswagen, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için gerekli olduğunu açıkladığı önlemler konusunda eylül ayından beri sendika temsilcileriyle görüşüyordu. Görüşmelerin beşinci turunda 70 saatlik görüşmelerin ardından Noel tatili öncesi anlaşma sağlanması dikkati çekti.Volkswagen, şirketin 30 yıllık istihdam garantisini eylül ayında sonlandırmıştı.Geçen ay, Volkswaen çalışanları, şirketin maliyet düşürme planlarını protesto etmek amacıyla Alman şirketin tarihinin en büyük grevlerinden ikisini gerçekleştirmişti. Alman basınına göre, IG Metall ile Volkswgaen yönetimi arasında müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık noktaları maliyet hedefleri, lokasyonlar ve bunların doluluk oranları ile iş garantisine ilişkin sorulardı.IG Metall ve Volkswagen İşçi Konseyi, fabrikaların kapatılmasını ve toplu işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini defalarca açıklamışlardı.Gelecek için önemli bir rota açıklaması Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Üzerinde anlaşmaya varılan önlemler paketi ile şirket, maliyetler, kapasiteler ve tesisler açısından gelecek için belirleyici bir rota belirlemiştir. Artık kendi kaderimizi başarılı şekilde şekillendirebilecek bir konuma geri döndük.” ifadelerini kullandı.Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer de dün gece alınan kararları zor bir karar olarak niteleyerek, bu kararların aynı zamanda gelecek için önemli bir rota belirlediğini ifade etti.Schaefer, “Müzakerelerde üç önceliğimiz vardı. Almanya'daki tesislerde kapasite fazlasını azaltmak, iş gücü maliyetlerini düşürmek ve geliştirme maliyetlerini rekabetçi bir düzeye çekmek” ifadelerini kullanarak, her üç konu için de “sürdürülebilir çözümler” bulunduğunu belirtti.Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise, “Hiçbir lokasyon kapatılmayacak, operasyonel nedenlerle kimse işten çıkarılmayacak ve şirket ücret anlaşmamız uzun vadede güvence altına alınacak” ifadelerini kullanarak, aylık gelirin ötesinde toplu sözleşme tavizleri olsa da bu durumun gelecek beklentileri ve 2030'un sonuna kadar yeni iş güvencesiyle dengelendiğini vurguladı.

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almanya, volkswagen (vw), işten çıkarma, sendika