https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/sir-olum-ingilterede-kaybolan-turk-akademisyen-prof-dr-orhan-ekrenin-cansiz-bedeni-1-ay-sonra-1091777130.html
Sır ölüm: İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni 1 ay sonra kanalda bulundu
Sır ölüm: İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni 1 ay sonra kanalda bulundu
Sputnik Türkiye
Kasım ayının sonunda kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren, Londra’nın Camden bölgesinden geçen Regent Kanalında ölü bulundu. 15 Aralık’ta bir... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T07:27+0300
2024-12-20T07:27+0300
2024-12-20T07:27+0300
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Kasım sonunda İngiltere’de kaybolduğu açıklanan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren’in cansız bedeni, 15 Aralık’ta Londra’nın Regent Kanalında bulundu. Eşinin verdiği bilgiye göre, temizlik işçisi tarafından yapılan ihbar sonrası polis, cesedin kimlik tespitini tamamladı.Polis yetkilileri, sabah saatlerinde alınan ihbarın ardından olay yerine giderek kanal çevresini detaylı inceledi. Kimlik tespiti için ailenin fotoğraflarla bilgilendirildiği, sürecin 17 Aralık’ta tamamlandığı öğrenildi.26 Kasım’da kaybolmuştuMilton Keynes’te yaşayan Prof. Dr. Ekren, 26 Kasım’da gittiği Londra’nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolmuştu. Regent Kanalı yakınlarında sinyal veren telefonuna ulaşılamayan akademisyen için polis, görgü tanıklarından yardım istemişti.Kanal kıyısında Ekren’in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuştu. Çantasında herhangi bir eşyanın alınmamış olması, polisin soruşturma kapsamındaki çalışmalarını derinleştirmesine neden oldu.Cenaze İzmir’de defnedilecekProf. Dr. Ekren’in eşi Banu Ekren, otopsi çalışmalarının devam ettiğini ve cenazenin İzmir’in Torbalı ilçesinde toprağa verileceğini açıkladı. Aile, taziye sürecini yakınlarının katılımıyla Türkiye’de geçirecek.Polis soruşturması devam ediyorLondra Metropolitan Polisi, olayla ilgili olarak temizlik işçisinin ihbarıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Kanalın iki kez arandığını belirten yetkililer, görgü tanıklarından bilgi talep etmeye devam ediyor. Regent Kanalı, bölgede sık sık yaşanan olaylarla gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/minik-kahramanlar-is-basinda-babalari-donmak-uzere-olan-kopegi-kurtardi-cocuklar-moral-verip-1091776545.html
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Sır ölüm: İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni 1 ay sonra kanalda bulundu
Kasım ayının sonunda kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren, Londra’nın Camden bölgesinden geçen Regent Kanalında ölü bulundu. 15 Aralık’ta bir belediye çalışanının ihbarıyla başlayan süreç, kimlik tespitiyle sonuçlandı. Cenazenin İzmir Torbalı’da defnedilmesi planlanıyor.
Kasım sonunda İngiltere’de kaybolduğu açıklanan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren’in cansız bedeni, 15 Aralık’ta Londra’nın Regent Kanalında bulundu. Eşinin verdiği bilgiye göre, temizlik işçisi tarafından yapılan ihbar sonrası polis, cesedin kimlik tespitini tamamladı.
Polis yetkilileri, sabah saatlerinde alınan ihbarın ardından olay yerine giderek kanal çevresini detaylı inceledi. Kimlik tespiti için ailenin fotoğraflarla bilgilendirildiği, sürecin 17 Aralık’ta tamamlandığı öğrenildi.
Milton Keynes’te yaşayan Prof. Dr. Ekren, 26 Kasım’da gittiği Londra’nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolmuştu. Regent Kanalı yakınlarında sinyal veren telefonuna ulaşılamayan akademisyen için polis, görgü tanıklarından yardım istemişti.
Kanal kıyısında Ekren’in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuştu. Çantasında herhangi bir eşyanın alınmamış olması, polisin soruşturma kapsamındaki çalışmalarını derinleştirmesine neden oldu.
Cenaze İzmir’de defnedilecek
Prof. Dr. Ekren’in eşi Banu Ekren, otopsi çalışmalarının devam ettiğini ve cenazenin İzmir’in Torbalı ilçesinde toprağa verileceğini açıkladı. Aile, taziye sürecini yakınlarının katılımıyla Türkiye’de geçirecek.
Polis soruşturması devam ediyor
Londra Metropolitan Polisi, olayla ilgili olarak temizlik işçisinin ihbarıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Kanalın iki kez arandığını belirten yetkililer, görgü tanıklarından bilgi talep etmeye devam ediyor. Regent Kanalı, bölgede sık sık yaşanan olaylarla gündeme gelmişti.