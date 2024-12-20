https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/sir-olum-ingilterede-kaybolan-turk-akademisyen-prof-dr-orhan-ekrenin-cansiz-bedeni-1-ay-sonra-1091777130.html

Sır ölüm: İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni 1 ay sonra kanalda bulundu

Sır ölüm: İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni 1 ay sonra kanalda bulundu

Sputnik Türkiye

Kasım ayının sonunda kaybolan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren, Londra’nın Camden bölgesinden geçen Regent Kanalında ölü bulundu. 15 Aralık’ta bir... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T07:27+0300

2024-12-20T07:27+0300

2024-12-20T07:27+0300

yaşam

izmir

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Kasım sonunda İngiltere’de kaybolduğu açıklanan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren’in cansız bedeni, 15 Aralık’ta Londra’nın Regent Kanalında bulundu. Eşinin verdiği bilgiye göre, temizlik işçisi tarafından yapılan ihbar sonrası polis, cesedin kimlik tespitini tamamladı.Polis yetkilileri, sabah saatlerinde alınan ihbarın ardından olay yerine giderek kanal çevresini detaylı inceledi. Kimlik tespiti için ailenin fotoğraflarla bilgilendirildiği, sürecin 17 Aralık’ta tamamlandığı öğrenildi.26 Kasım’da kaybolmuştuMilton Keynes’te yaşayan Prof. Dr. Ekren, 26 Kasım’da gittiği Londra’nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolmuştu. Regent Kanalı yakınlarında sinyal veren telefonuna ulaşılamayan akademisyen için polis, görgü tanıklarından yardım istemişti.Kanal kıyısında Ekren’in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuştu. Çantasında herhangi bir eşyanın alınmamış olması, polisin soruşturma kapsamındaki çalışmalarını derinleştirmesine neden oldu.Cenaze İzmir’de defnedilecekProf. Dr. Ekren’in eşi Banu Ekren, otopsi çalışmalarının devam ettiğini ve cenazenin İzmir’in Torbalı ilçesinde toprağa verileceğini açıkladı. Aile, taziye sürecini yakınlarının katılımıyla Türkiye’de geçirecek.Polis soruşturması devam ediyorLondra Metropolitan Polisi, olayla ilgili olarak temizlik işçisinin ihbarıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Kanalın iki kez arandığını belirten yetkililer, görgü tanıklarından bilgi talep etmeye devam ediyor. Regent Kanalı, bölgede sık sık yaşanan olaylarla gündeme gelmişti.

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