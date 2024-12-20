https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/minik-kahramanlar-is-basinda-babalari-donmak-uzere-olan-kopegi-kurtardi-cocuklar-moral-verip-1091776545.html
Minik kahramanlar iş başında: Babaları donmak üzere olan köpeği kurtardı, çocuklar moral verip tezahürat yaptı
Minik kahramanlar iş başında: Babaları donmak üzere olan köpeği kurtardı, çocuklar moral verip tezahürat yaptı
Sputnik Türkiye
Bayburt’ta buz tutan Çoruh Nehri’ne giren bir sokak köpeği, duyarlı vatandaş Celil Mercimek ve çocuklarının ortak çabasıyla donmaktan kurtarıldı. O anlar cep... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T07:16+0300
2024-12-20T07:16+0300
2024-12-20T07:18+0300
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çoruh nehri
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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta, kısmen buz tutmuş Çoruh Nehri’ne giren bir köpek, donma ve boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden Celil Mercimek, uzun bir merdivenle kurtarma operasyonu başlattı. Ancak korktuğu için hareket edemeyen köpeği, Mercimek kucağına alarak güvenli bir alana taşıdı.Miniklerin merhamet dolu katkısıKurtarma operasyonunda Mercimek’in çocukları Atilla ve Hatice de destek verdi. Atilla Mercimek, babasına “Baba dikkatli ol, köpeğin ayaklarını suya değdirme, üşüyecek” diyerek uyarılarda bulunurken, kardeşi Hatice köpeği sakinleştirmek için “Korkma, seni kurtarıyoruz, güçlü bir köpek ol” diyerek cesaret verdi. Operasyon başarıyla tamamlanırken, çocukların sevgi dolu yönlendirmeleri yüzleri güldürdü.Köpek güvenle kurtarıldıKurtarılan köpeğin topraklı alana çıkarılmasıyla kardeşler büyük bir sevinç yaşadı. Atilla Mercimek, “Kurtarma operasyonu başarılı!” diyerek mutluluğunu ifade ederken, köpeğe “Dadi” adını verdiler. Kurtarılan köpek, verilen yemekten yedikten sonra gözden kayboldu.Yürek isıtan bir kahramanlık hikayesiCelil Mercimek ve çocuklarının gösterdiği bu duyarlılık, hem köpeğin hayatını kurtardı hem de izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Miniklerin sevgi ve merhamet dolu yaklaşımları, soğuk bir kış gününde Bayburt’ta sıcacık bir hikaye olarak hafızalarda yer etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/meteorolojiden-kritik-marmara-ve-ege-alarmi-izmir-ve-canakkaleye-ozel-uyari-verildi-1091775845.html
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Minik kahramanlar iş başında: Babaları donmak üzere olan köpeği kurtardı, çocuklar moral verip tezahürat yaptı
07:16 20.12.2024 (güncellendi: 07:18 20.12.2024)
Bayburt’ta buz tutan Çoruh Nehri’ne giren bir sokak köpeği, duyarlı vatandaş Celil Mercimek ve çocuklarının ortak çabasıyla donmaktan kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kurtarma operasyonu miniklerin sevinç dolu sözleriyle yürekleri ısıttı, yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta, kısmen buz tutmuş Çoruh Nehri’ne giren bir köpek, donma ve boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden Celil Mercimek, uzun bir merdivenle kurtarma operasyonu başlattı. Ancak korktuğu için hareket edemeyen köpeği, Mercimek kucağına alarak güvenli bir alana taşıdı.
Miniklerin merhamet dolu katkısı
Kurtarma operasyonunda Mercimek’in çocukları Atilla ve Hatice de destek verdi. Atilla Mercimek, babasına “Baba dikkatli ol, köpeğin ayaklarını suya değdirme, üşüyecek” diyerek uyarılarda bulunurken, kardeşi Hatice köpeği sakinleştirmek için “Korkma, seni kurtarıyoruz, güçlü bir köpek ol” diyerek cesaret verdi. Operasyon başarıyla tamamlanırken, çocukların sevgi dolu yönlendirmeleri yüzleri güldürdü.
Kurtarılan köpeğin topraklı alana çıkarılmasıyla kardeşler büyük bir sevinç yaşadı. Atilla Mercimek, “Kurtarma operasyonu başarılı!” diyerek mutluluğunu ifade ederken, köpeğe “Dadi” adını verdiler. Kurtarılan köpek, verilen yemekten yedikten sonra gözden kayboldu.
Yürek isıtan bir kahramanlık hikayesi
Celil Mercimek ve çocuklarının gösterdiği bu duyarlılık, hem köpeğin hayatını kurtardı hem de izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Miniklerin sevgi ve merhamet dolu yaklaşımları, soğuk bir kış gününde Bayburt’ta sıcacık bir hikaye olarak hafızalarda yer etti.