https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abd-yonetiminin-kieve-para-harcayacak-vakti-kalmazsa-ne-olacak-sorunuza-donecegim-1091774744.html

ABD yönetiminin Kiev'e para harcayacak vakti kalmazsa ne olacak?: 'Sorunuza döneceğim'

ABD yönetiminin Kiev'e para harcayacak vakti kalmazsa ne olacak?: 'Sorunuza döneceğim'

Sputnik Türkiye

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Kiev'e askeri yardım için ayrılan bütçenin 'yetiştirilememesi' halinde ne yapılacağı hakkında bilgi veremedi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T02:41+0300

2024-12-20T02:41+0300

2024-12-20T02:41+0300

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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, gerçekleştirilen basın açıklamasında Kiev'e askeri yardım için mutabakata varılan milyarlarca doların, mevcut yönetimin harcayacak vakti olmaması halinde ne olacağı sorusuna yanıt veremedi. Ryder, mevcut yönetimin harcanmayan fonlara ne olacağı sorusu üzerine bir gazeteciye, "Sorunuza döneceğim" diyerek konuyla ilgili daha sonra yazılı bir yanıt 'yayınlanabileceğini' belirtti. Ryder yaptığı açıklamada ABD'nin Kiev'e yönelik askeri yardım için ayrılan bütçeden kalan 6.7 milyar dolar olduğunu söyleyerek, kalan bütçenin 5.6 milyar doların depoda bulunan teçhizatların gönderimi için, 1.13 milyar doların ise yeni teçhizat alımı için düşünüldüğünü belirtti.Ayrıca Ryder, önceki soruyu cevaplayamazken mevcut yönetimin görev süresi sona ermeden önce Kiev'e yeni yardım açıklamasının beklendiğini de sözlerine ekledi. ABD'nin Kiev'e yardımı iki ana şekilde gerçekleştiriliyor. Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) Pentagon depolarından Kiev'e askeri malzeme gönderilmesini, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) ise yeni ekipman satın alınmasını içerdiği biliniyor. Bazı ABD milletvekilleri, satın alımlardaki şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunları nedeniyle Pentagon'u büyük harcamaları sebebiyle eleştiriyor. Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, ayrıca İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya direkt müdahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/musk-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimini-degerlendirdi-tarihteki-en-kotu-karar-1091737445.html

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abd, patrick ryder, kiev, ukrayna, pentagon, nato, yardım, askeri yardım