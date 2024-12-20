Rusya Merkez Bankası'ndan faizi sabit tutma kararı
© Fotoğraf : Central Bank of RussiaЦифровой рубль
© Fotoğraf : Central Bank of Russia
Abone ol
Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı toplantıda, beklentilerin aksi yönde karar alarak faiz oranını yüzde 21'de tuttu.
Aralık ayı toplantısının ardından açıklama yapan Rusya Merkez Bankası, yüksek faiz oranlarının kredi taleplerini azalttığına dikkat çekti.
Rus ekonomisinde enflasyon hedefine ulaşmak için gereken koşulların henüz sağlanmadığını belirten banka, enflasyonda hedefin 2026'da yüzde 4 olarak korunduğunu bildirdi.
Merkez Bankası, kredilere talebin düşük olması ve uygulanan sıkı para politikası sayesinde gelecek aylarda enflasyon üzerindeki baskının azalmasını beklediklerinin altını çizdi.
Önümüzdeki aylarda oluşacak tabloya göre faizde artışa gitmeyi dışlamadıklarını ve bu olasılığı değerlendireceklerini ifade eden banka, Şubat ayında yapılacak bir sonraki toplantıya kadar politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı aldıklarını vurguladı.
Rusya'da ekonomistlerin beklentisi, bugünkü toplantı sonucunda 200 baz puanlık artış yapılması yönündeydi.
Rusya'da faiz oranı, son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkmıştı.
Rus ekonomisinde enflasyon hedefine ulaşmak için gereken koşulların henüz sağlanmadığını belirten banka, enflasyonda hedefin 2026'da yüzde 4 olarak korunduğunu bildirdi.
Merkez Bankası, kredilere talebin düşük olması ve uygulanan sıkı para politikası sayesinde gelecek aylarda enflasyon üzerindeki baskının azalmasını beklediklerinin altını çizdi.
Önümüzdeki aylarda oluşacak tabloya göre faizde artışa gitmeyi dışlamadıklarını ve bu olasılığı değerlendireceklerini ifade eden banka, Şubat ayında yapılacak bir sonraki toplantıya kadar politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı aldıklarını vurguladı.
Rusya'da ekonomistlerin beklentisi, bugünkü toplantı sonucunda 200 baz puanlık artış yapılması yönündeydi.
Rusya'da faiz oranı, son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkmıştı.