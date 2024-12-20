Rus Dışişleri: Trump'ın Ukrayna özel temsilci adayı Kellogg henüz temas kurmadı
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD'nin Ukrayna krizini çözmek için görevlendirmeyi planladığı Kellogg'un henüz Moskova'yla temasa geçmediği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg'un henüz Moskova'dan temas kurma talebinde bulunmadığını söyledi.
Ryabkov, Kellogg'un Moskova'yla diyalog kurmak için adım atıp atmadığının sorulması üzerine "Hayır, irtibata geçmedi. Sonraki ABD yönetiminde sorumlu pozisyonlara gelecek kişiler tarafından yayınlanan, söylenen, sosyal ağlarda paylaşılan her şeyi elbette izliyoruz. Ancak bu sinyallerin bir statüsü ve resmi niteliği bulunmuyor" yanıtını verdi.
Ryabkov, bazı konuları somut şekilde ele almak için bununla ilgili bir başvuru olması gerektiğini kaydetti.
Rusya'nın bakış açısını kamuoyuna defalarca açıkladığını, teklifler, somut inisiyatifler ortaya koyduğunu belirten Ryabkov, "Bunların hepsi masada. Gidici ABD yönetimi bunları çok iyi biliyor, tüm Avrupalı hasımlarımız ve komşularımız, müttefiklerimiz, kendi önerilerini sunan ülkeler de dahil küresel çoğunluk bu materyallere yoğunlaşmış durumda. Burada hiçbir sır veya gizem yok. Eğer Kellogg gelecekteki politikalarında şu ya da bu şekilde sağduyuya odaklanacaksa, bizim önerdiğimiz fikirler üzerinde çalışması gerekecek" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik fikirlerinin 'hayata, gerçeklere dayandığını', güvenlik çıkarları da dahil Moskova'nın temel çıkarlarını savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıttığını söyleyen Ryabkov, "Bu çizgiden sapmamız mümkün değil" diye ekledi.
Ryabkov, Kellogg'un Moskova'yla diyalog kurmak için adım atıp atmadığının sorulması üzerine "Hayır, irtibata geçmedi. Sonraki ABD yönetiminde sorumlu pozisyonlara gelecek kişiler tarafından yayınlanan, söylenen, sosyal ağlarda paylaşılan her şeyi elbette izliyoruz. Ancak bu sinyallerin bir statüsü ve resmi niteliği bulunmuyor" yanıtını verdi.
Ryabkov, bazı konuları somut şekilde ele almak için bununla ilgili bir başvuru olması gerektiğini kaydetti.
Rusya'nın bakış açısını kamuoyuna defalarca açıkladığını, teklifler, somut inisiyatifler ortaya koyduğunu belirten Ryabkov, "Bunların hepsi masada. Gidici ABD yönetimi bunları çok iyi biliyor, tüm Avrupalı hasımlarımız ve komşularımız, müttefiklerimiz, kendi önerilerini sunan ülkeler de dahil küresel çoğunluk bu materyallere yoğunlaşmış durumda. Burada hiçbir sır veya gizem yok. Eğer Kellogg gelecekteki politikalarında şu ya da bu şekilde sağduyuya odaklanacaksa, bizim önerdiğimiz fikirler üzerinde çalışması gerekecek" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik fikirlerinin 'hayata, gerçeklere dayandığını', güvenlik çıkarları da dahil Moskova'nın temel çıkarlarını savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıttığını söyleyen Ryabkov, "Bu çizgiden sapmamız mümkün değil" diye ekledi.