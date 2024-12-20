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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rus-ordusu-10-yerlesimi-ele-gecirdi-13-bin-250-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091802250.html
Rus ordusu 10 yerleşimi ele geçirdi: 13 bin 250 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rus ordusu 10 yerleşimi ele geçirdi: 13 bin 250 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, önemli kazanımlar ederek konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T13:25+0300
2024-12-20T13:25+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte ve son bir haftada yaşana gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınladı.Bakanlık, son 24 saat içindeki faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Uspenovka ve Novopustınka köylerinin Ukrayna'nın elinden alındığını bildirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısı 10'a yükseldi.Bakanlığın verilerine göre Rus ordusu, bir haftada 24 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna'ya ait önemli askeri tesisleri yerle bir etti.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki zayiatı 13 bin 250 olarak açıklandı.59 Ukrayna askeri ise silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri 1 MiG-29 savaş uçağı, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 İngiliz/Fransız Storm Shadow/SCALP füzesi, 1 Neptün füzesi, 4 Fransız yapımı Hammer hava bombası, 18 ABD yapımı HIMARS roketi ile 519 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/moskovadan-kieve-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-imha-edildi-1091795270.html
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haberler, ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, mig-29, himars, insansız hava aracı (iha), rusya savuma bakanlığı, fransa, ingiltere, storm shadow, storm shadow/scalp, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
haberler, ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, mig-29, himars, insansız hava aracı (iha), rusya savuma bakanlığı, fransa, ingiltere, storm shadow, storm shadow/scalp, ukrayna ordusu, özel askeri harekat

Rus ordusu 10 yerleşimi ele geçirdi: 13 bin 250 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

13:25 20.12.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, önemli kazanımlar ederek konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte ve son bir haftada yaşana gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınladı.

Bakanlık, son 24 saat içindeki faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Uspenovka ve Novopustınka köylerinin Ukrayna'nın elinden alındığını bildirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısı 10'a yükseldi.

Bakanlığın verilerine göre Rus ordusu, bir haftada 24 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna'ya ait önemli askeri tesisleri yerle bir etti.

Ukrayna ordusunun son bir haftadaki zayiatı 13 bin 250 olarak açıklandı.

59 Ukrayna askeri ise silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.

Rus hava savunma sistemleri 1 MiG-29 savaş uçağı, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 İngiliz/Fransız Storm Shadow/SCALP füzesi, 1 Neptün füzesi, 4 Fransız yapımı Hammer hava bombası, 18 ABD yapımı HIMARS roketi ile 519 İHA'yı imha etti.
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
Ukrayna krizi
Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi
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