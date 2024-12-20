Rus ordusu 10 yerleşimi ele geçirdi: 13 bin 250 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, önemli kazanımlar ederek konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte ve son bir haftada yaşana gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınladı.
Bakanlık, son 24 saat içindeki faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Uspenovka ve Novopustınka köylerinin Ukrayna'nın elinden alındığını bildirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısı 10'a yükseldi.
Bakanlığın verilerine göre Rus ordusu, bir haftada 24 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna'ya ait önemli askeri tesisleri yerle bir etti.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki zayiatı 13 bin 250 olarak açıklandı.
59 Ukrayna askeri ise silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
Rus hava savunma sistemleri 1 MiG-29 savaş uçağı, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 İngiliz/Fransız Storm Shadow/SCALP füzesi, 1 Neptün füzesi, 4 Fransız yapımı Hammer hava bombası, 18 ABD yapımı HIMARS roketi ile 519 İHA'yı imha etti.
Bakanlık, son 24 saat içindeki faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Uspenovka ve Novopustınka köylerinin Ukrayna'nın elinden alındığını bildirdi. Böylece bir haftada kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısı 10'a yükseldi.
Bakanlığın verilerine göre Rus ordusu, bir haftada 24 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna'ya ait önemli askeri tesisleri yerle bir etti.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki zayiatı 13 bin 250 olarak açıklandı.
59 Ukrayna askeri ise silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
Rus hava savunma sistemleri 1 MiG-29 savaş uçağı, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 İngiliz/Fransız Storm Shadow/SCALP füzesi, 1 Neptün füzesi, 4 Fransız yapımı Hammer hava bombası, 18 ABD yapımı HIMARS roketi ile 519 İHA'yı imha etti.