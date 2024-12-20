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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/moskovadan-kieve-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-imha-edildi-1091795270.html
Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi
Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 18 Aralık'ta Rostov Bölgesi'ndeki 'Kombinat Kamenskiy' adlı bir işletmeye 6 adet ABD yapımı ATACMS ve 4 adet İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzesiyle düzenlediği saldırıya misilleme yapıldığını duyurdu.Bakanlık, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.Rus hava savunma sistemleri, 18 Aralık'taki saldırıda ateşlenen tüm ATACMS füzeleri ile 3 Storm Shadow füzesini vurmuştu. 1 füze hedefinden saparak işletmenin arazisine düşmüş ve maddi hasar oluşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusya-donanmasi-guclenmeye-devam-ediyor-yeni-nukleer-denizalti-arhangelsk-tum-testleri-basariyla-1091783432.html
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ukrayna, kiev, neptün, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, storm shadow, patriot, storm shadow/scalp, rostov
ukrayna, kiev, neptün, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, storm shadow, patriot, storm shadow/scalp, rostov

Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi

12:02 20.12.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 18 Aralık'ta Rostov Bölgesi'ndeki 'Kombinat Kamenskiy' adlı bir işletmeye 6 adet ABD yapımı ATACMS ve 4 adet İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzesiyle düzenlediği saldırıya misilleme yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.

Rus hava savunma sistemleri, 18 Aralık'taki saldırıda ateşlenen tüm ATACMS füzeleri ile 3 Storm Shadow füzesini vurmuştu. 1 füze hedefinden saparak işletmenin arazisine düşmüş ve maddi hasar oluşmuştu.
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