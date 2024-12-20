Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy/
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 18 Aralık'ta Rostov Bölgesi'ndeki 'Kombinat Kamenskiy' adlı bir işletmeye 6 adet ABD yapımı ATACMS ve 4 adet İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzesiyle düzenlediği saldırıya misilleme yapıldığını duyurdu.
Bakanlık, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.
Rus hava savunma sistemleri, 18 Aralık'taki saldırıda ateşlenen tüm ATACMS füzeleri ile 3 Storm Shadow füzesini vurmuştu. 1 füze hedefinden saparak işletmenin arazisine düşmüş ve maddi hasar oluşmuştu.
Bakanlık, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.
Rus hava savunma sistemleri, 18 Aralık'taki saldırıda ateşlenen tüm ATACMS füzeleri ile 3 Storm Shadow füzesini vurmuştu. 1 füze hedefinden saparak işletmenin arazisine düşmüş ve maddi hasar oluşmuştu.