https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/moskovadan-kieve-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-imha-edildi-1091795270.html

Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi

Moskova'dan Kiev'e misilleme: Ukrayna'daki askeri hedefler imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılara karşılık vermeyi sürdürüyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T12:02+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 18 Aralık'ta Rostov Bölgesi'ndeki 'Kombinat Kamenskiy' adlı bir işletmeye 6 adet ABD yapımı ATACMS ve 4 adet İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzesiyle düzenlediği saldırıya misilleme yapıldığını duyurdu.Bakanlık, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.Rus hava savunma sistemleri, 18 Aralık'taki saldırıda ateşlenen tüm ATACMS füzeleri ile 3 Storm Shadow füzesini vurmuştu. 1 füze hedefinden saparak işletmenin arazisine düşmüş ve maddi hasar oluşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusya-donanmasi-guclenmeye-devam-ediyor-yeni-nukleer-denizalti-arhangelsk-tum-testleri-basariyla-1091783432.html

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