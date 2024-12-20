https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasinin-aralik-ayi-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-aciklandi-1091821231.html
Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı
Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Merkez Bankası, politika faizini 8'inci kez sabit tutmuştu. AA... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T16:30+0300
2024-12-20T16:30+0300
2024-12-20T16:30+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 26 Aralık Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak.AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Merkez Bankası'nın faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi ne yönde?Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48.50'ye çekilmesi yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47.50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29.50 oldu.
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merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz indirimi
merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz indirimi
Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Merkez Bankası, politika faizini 8'inci kez sabit tutmuştu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 10'u TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48.50'ye çekmesini bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 26 Aralık Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak.
AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48.50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47.50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29.50 oldu.