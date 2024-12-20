https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasinin-aralik-ayi-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-aciklandi-1091821231.html

Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı

Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Merkez Bankası, politika faizini 8'inci kez sabit tutmuştu. AA... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T16:30+0300

2024-12-20T16:30+0300

2024-12-20T16:30+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz oranı

faiz indirimi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 26 Aralık Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak.AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Merkez Bankası'nın faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi ne yönde?Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48.50'ye çekilmesi yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47.50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29.50 oldu.

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merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz indirimi