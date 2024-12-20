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BDDK'dan ticari krediler için yeni adım
BDDK'dan ticari krediler için yeni adım
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı değişiklikle ticari nitelikteki kredilerde yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanacağını... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T15:46+0300
2024-12-20T15:46+0300
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BDDK, sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gitti. BDDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidildi.Buna göre, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşımın kullanılması halinde uygulanan yüzde 200 risk ağırlığı ile içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda uygulanan standart yaklaşımdaki artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yüksek risk ağırlığı uygulamalarına son verildi.Değişikliğe göre, mevcut kullandırılan krediler de dahil bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilirken kredi riskine esas tutar hesaplamasında parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 26 Haziran 2023 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Haziran 2024 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.
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bddk, kredi, ticari
bddk, kredi, ticari

BDDK'dan ticari krediler için yeni adım

15:46 20.12.2024
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı değişiklikle ticari nitelikteki kredilerde yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanacağını duyurdu.
BDDK, sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gitti. BDDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidildi.
Buna göre, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşımın kullanılması halinde uygulanan yüzde 200 risk ağırlığı ile içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda uygulanan standart yaklaşımdaki artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yüksek risk ağırlığı uygulamalarına son verildi.
Değişikliğe göre, mevcut kullandırılan krediler de dahil bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilirken kredi riskine esas tutar hesaplamasında parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 26 Haziran 2023 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Haziran 2024 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.
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