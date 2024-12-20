https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/macaristan-basbakani-orban-ukraynanin-abd-ve-abye-maliyetini-acikladi-tam-anlamiyla-bir-kabus-1091822289.html
Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'
Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro harcadığını ve bunun Avrupa ekonomisine yatırılabilecek... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T16:55+0300
2024-12-20T16:55+0300
2024-12-20T16:55+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Radyo Kossuth'un yayınında yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro ve bunun 'korkunç' bir miktar olduğunu dile getirerke bu paranın Avrupa ekonomisine yatırılmış olması halinde Avrupalıların bugün çok daha iyi yaşayacağını ve hatta 'mucizeler yaratmanın' mümkün olacağını söyledi.Yayın esnasında Orban, “Amerikalılarla yaptığım görüşmeler sırasında onlardan Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna için bugüne kadar toplam 310 milyar euro harcadığı bilgisini aldım. Bu çok büyük bir miktar, tam anlamıyla bir kabus gibi” cümlesini dile getirdi.Orban açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Macaristan Başbakanı Orban ayrıca bu miktarlardaki paranın AB'ye katılmak isteyen Batı Balkan ülkelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılabileceğini ya da Sahel bölgesinden gelen yasadışı göçmen akışını azaltmak veya Avrupa savunma sanayisini geliştirmek için harcanabileceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macaristan-basbakani-orban-abd-ve-fransiz-personellerinin-ukraynada-gorunmesi-son-derece-endise-1090982892.html
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macaristan, viktor orban, ab, avrupa birliği, abd, ukrayna, maliyet
macaristan, viktor orban, ab, avrupa birliği, abd, ukrayna, maliyet
Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro harcadığını ve bunun Avrupa ekonomisine yatırılabilecek 'korkunç' bir miktar olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Radyo Kossuth'un yayınında yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro ve bunun 'korkunç' bir miktar olduğunu dile getirerke bu paranın Avrupa ekonomisine yatırılmış olması halinde Avrupalıların bugün çok daha iyi yaşayacağını ve hatta 'mucizeler yaratmanın' mümkün olacağını söyledi.
Yayın esnasında Orban, “Amerikalılarla yaptığım görüşmeler sırasında onlardan Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna için bugüne kadar toplam 310 milyar euro harcadığı bilgisini aldım. Bu çok büyük bir miktar, tam anlamıyla bir kabus gibi” cümlesini dile getirdi.
Orban açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Bu parayı Avrupalılara vermek, Avrupa ekonomisine yatırmak daha iyi olurdu. O zaman enerji fiyatları çok daha düşük ve Avrupa'nın ekonomik büyümesi çok daha yüksek olurdu. Avrupalılar bugün olduğundan çok daha iyi yaşarlardı. Bunlar çok büyük meblağlar, mucizeler yaratılabilirdi.
Macaristan Başbakanı Orban ayrıca bu miktarlardaki paranın AB'ye katılmak isteyen Batı Balkan ülkelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılabileceğini ya da Sahel bölgesinden gelen yasadışı göçmen akışını azaltmak veya Avrupa savunma sanayisini geliştirmek için harcanabileceğini de sözlerine ekledi.