Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/macaristan-basbakani-orban-ukraynanin-abd-ve-abye-maliyetini-acikladi-tam-anlamiyla-bir-kabus-1091822289.html
Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'
Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro harcadığını ve bunun Avrupa ekonomisine yatırılabilecek... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T16:55+0300
2024-12-20T16:55+0300
dünya
macaristan
viktor orban
ab
avrupa birliği
abd
ukrayna
maliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Radyo Kossuth'un yayınında yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro ve bunun 'korkunç' bir miktar olduğunu dile getirerke bu paranın Avrupa ekonomisine yatırılmış olması halinde Avrupalıların bugün çok daha iyi yaşayacağını ve hatta 'mucizeler yaratmanın' mümkün olacağını söyledi.Yayın esnasında Orban, “Amerikalılarla yaptığım görüşmeler sırasında onlardan Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna için bugüne kadar toplam 310 milyar euro harcadığı bilgisini aldım. Bu çok büyük bir miktar, tam anlamıyla bir kabus gibi” cümlesini dile getirdi.Orban açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Macaristan Başbakanı Orban ayrıca bu miktarlardaki paranın AB'ye katılmak isteyen Batı Balkan ülkelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılabileceğini ya da Sahel bölgesinden gelen yasadışı göçmen akışını azaltmak veya Avrupa savunma sanayisini geliştirmek için harcanabileceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macaristan-basbakani-orban-abd-ve-fransiz-personellerinin-ukraynada-gorunmesi-son-derece-endise-1090982892.html
macaristan
avrupa birliği
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, ab, avrupa birliği, abd, ukrayna, maliyet
macaristan, viktor orban, ab, avrupa birliği, abd, ukrayna, maliyet

Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın ABD ve AB'ye maliyetini açıkladı: 'Tam anlamıyla bir kabus'

16:55 20.12.2024
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro harcadığını ve bunun Avrupa ekonomisine yatırılabilecek 'korkunç' bir miktar olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Radyo Kossuth'un yayınında yaptığı açıklamada, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna için toplam 310 milyar euro ve bunun 'korkunç' bir miktar olduğunu dile getirerke bu paranın Avrupa ekonomisine yatırılmış olması halinde Avrupalıların bugün çok daha iyi yaşayacağını ve hatta 'mucizeler yaratmanın' mümkün olacağını söyledi.
Yayın esnasında Orban, “Amerikalılarla yaptığım görüşmeler sırasında onlardan Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna için bugüne kadar toplam 310 milyar euro harcadığı bilgisini aldım. Bu çok büyük bir miktar, tam anlamıyla bir kabus gibi” cümlesini dile getirdi.
Orban açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Bu parayı Avrupalılara vermek, Avrupa ekonomisine yatırmak daha iyi olurdu. O zaman enerji fiyatları çok daha düşük ve Avrupa'nın ekonomik büyümesi çok daha yüksek olurdu. Avrupalılar bugün olduğundan çok daha iyi yaşarlardı. Bunlar çok büyük meblağlar, mucizeler yaratılabilirdi.
Macaristan Başbakanı Orban ayrıca bu miktarlardaki paranın AB'ye katılmak isteyen Batı Balkan ülkelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılabileceğini ya da Sahel bölgesinden gelen yasadışı göçmen akışını azaltmak veya Avrupa savunma sanayisini geliştirmek için harcanabileceğini de sözlerine ekledi.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban: ABD ve Fransız personellerinin Ukrayna'da görünmesi son derece endişe verici
29 Kasım, 16:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала