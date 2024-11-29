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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macaristan-basbakani-orban-abd-ve-fransiz-personellerinin-ukraynada-gorunmesi-son-derece-endise-1090982892.html
Macaristan Başbakanı Orban: ABD ve Fransız personellerinin Ukrayna'da görünmesi son derece endişe verici
Macaristan Başbakanı Orban: ABD ve Fransız personellerinin Ukrayna'da görünmesi son derece endişe verici
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban Kossuth radyosuna yaptığı açıklamada, Batı ülkelerine ait askeri personellerinin Ukrayna'da bulunmasının oldukça endişe verici... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:36+0300
2024-11-29T16:38+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da görülmesinin son derece endişe verici olduğunu zira bunun bir dünya savaşına dönüşebilecek silahlı çatışmanın tırmanışının bir başka kanıtı olduğunu söyledi. Orban son günlerde Ukrayna'daki askeri harekatla ilgili 'iki şok edici haber' olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Bu raporların daha fazla doğrulamaya ihtiyaç duyduğunu ancak Avrupalı liderlerin bunlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Orban, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini daha da arttırması halinde bu füzenin Avrupa'daki tesisleri hedef alabileceğine ve yeni bir dünya savaşı tehdidini arttıracağına inandığını vurguladı.Batılı liderlerin de bu konuda düşünmeleri gerektiği uyarısında bulunan Orban, “Zor ve aynı zamanda garip bir durumdayız çünkü barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ve askeri durum hiç şimdiki kadar tehlikeli olmamıştı” diyerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin umutlarını, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra konuyu ele alma niyetini dile getiren ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a bağladığını da yineledi.'Oreşnik hepimizi düşündürdü'Macaristan Başbakanı Orban Kossuth radyosuna yaptığı açıklamada, orta menzilli balistik füze Oreşnik'in fırlatılmasının tüm Batı'yı düşündürdüğünü belirterek sağduyu çağrılarına kulak verileceğini umduğunu ifade etti.Orban açıklamasında, "Avrupalı siyasetçileri hesap vermeye çağıran iki haber var. Birincisi Rusya'nın daha önce bilinmeyen bir silahı fırlatmış olmasıdır zira bu silah gösterisi hepimizi düşündürdü. Ek olarak bunun sadece bizim değil Batı Avrupa'nın da sağduyulu olmasını gerektireceğini umuyorum” dedi.Ukrayna'da Amerikan ve Avrupalı askeri personellerin ölümüyle ilgili de konuşan Orban, Ukrayna'da ABD'li ve Avrupalı askerlerin ölümüyle ilgili hakikatlerin çatışmanın tırmanması ve yayılması tehlikesini gösterdiğini dile getirerek, “Çok tehlikeli bir durumdayız. Artık Amerikalılar ya da askeri statüye sahip Batı Avrupalılar Ukrayna'da ölebilir, bu zaten oldu. Bu durum tırmanma ve yayılma tehlikesini çok iyi gösteriyor” cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-batiya-yonelik-gida-ambargosunu-2-yil-daha-uzatti-1090982661.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, abd, oreşnik , avrupa, fransız, asker, rusya, donald trump

Macaristan Başbakanı Orban: ABD ve Fransız personellerinin Ukrayna'da görünmesi son derece endişe verici

16:36 29.11.2024 (güncellendi: 16:38 29.11.2024)
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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Macaristan Başbakanı Orban Kossuth radyosuna yaptığı açıklamada, Batı ülkelerine ait askeri personellerinin Ukrayna'da bulunmasının oldukça endişe verici olduğunu belirterek söz konusu bu durumun dünya savaşına dönüşmesi mümkün bir çatışmanın tırmanışını hızlandırabileceğini dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batılı ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da görülmesinin son derece endişe verici olduğunu zira bunun bir dünya savaşına dönüşebilecek silahlı çatışmanın tırmanışının bir başka kanıtı olduğunu söyledi.
Orban son günlerde Ukrayna'daki askeri harekatla ilgili 'iki şok edici haber' olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Rus raporlarına göre, Rusların Ukrayna topraklarında gerçekleştirdiği hava saldırılarında Amerikan ve Fransız askerleri öldürüldü. Bu, bu askerlerin orada olduğu anlamına geliyor. Başlangıçta sadece savaşı desteklediğinizi söylüyorsunuz, sonra oraya silah gönderiyorsunuz ve er ya da geç orada ölebilecek askerler var olmaya başlıyor. Ukrayna'da Batı Avrupa ve Amerika'da askeri statüye sahip insanların başına gelen tam da budur.
Bu raporların daha fazla doğrulamaya ihtiyaç duyduğunu ancak Avrupalı liderlerin bunlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Orban, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesini daha da arttırması halinde bu füzenin Avrupa'daki tesisleri hedef alabileceğine ve yeni bir dünya savaşı tehdidini arttıracağına inandığını vurguladı.
Batılı liderlerin de bu konuda düşünmeleri gerektiği uyarısında bulunan Orban, “Zor ve aynı zamanda garip bir durumdayız çünkü barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık ve askeri durum hiç şimdiki kadar tehlikeli olmamıştı” diyerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin umutlarını, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra konuyu ele alma niyetini dile getiren ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a bağladığını da yineledi.

'Oreşnik hepimizi düşündürdü'

Macaristan Başbakanı Orban Kossuth radyosuna yaptığı açıklamada, orta menzilli balistik füze Oreşnik'in fırlatılmasının tüm Batı'yı düşündürdüğünü belirterek sağduyu çağrılarına kulak verileceğini umduğunu ifade etti.
Orban açıklamasında, "Avrupalı siyasetçileri hesap vermeye çağıran iki haber var. Birincisi Rusya'nın daha önce bilinmeyen bir silahı fırlatmış olmasıdır zira bu silah gösterisi hepimizi düşündürdü. Ek olarak bunun sadece bizim değil Batı Avrupa'nın da sağduyulu olmasını gerektireceğini umuyorum” dedi.
Ukrayna'da Amerikan ve Avrupalı askeri personellerin ölümüyle ilgili de konuşan Orban, Ukrayna'da ABD'li ve Avrupalı askerlerin ölümüyle ilgili hakikatlerin çatışmanın tırmanması ve yayılması tehlikesini gösterdiğini dile getirerek, “Çok tehlikeli bir durumdayız. Artık Amerikalılar ya da askeri statüye sahip Batı Avrupalılar Ukrayna'da ölebilir, bu zaten oldu. Bu durum tırmanma ve yayılma tehlikesini çok iyi gösteriyor” cümlesini kaydetti.
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