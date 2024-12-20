https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kerc-bogazindaki-bir-gemi-acil-durum-sinyali-gonderdi-1091829941.html
Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi
Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi
Sputnik Türkiye
Karadeniz ile Azak denizini birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda Gam Express adlı bir geminin acil durum sinyali gönderdiği bildirildi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T19:52+0300
2024-12-20T19:52+0300
2024-12-20T19:51+0300
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Rusya Güney Ulaştırma Savcılığı’ından yapılan açıklamada, Gam Express adlı bir geminin Kerç Boğazı'nda tehlike sinyali gönderiği belirtildi.Açıklamada, “Güney Ulaştırma Savcılığı, Kerç Boğazı'nda Gam Express gemisinin gönderdiği tehlike sinyaliyle bağlantılı olarak seyir güvenliğini izliyor” denildi.15 Aralık’ta Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Karadeniz'de çıkan fırtına nedeniyle Kerç Boğazı'nda Volgoneft 212 adlı tankerin hasar alarak karaya oturduğunu, Volgoneft 239 tankerin ise aldığı hasar nedeniyle suda sürüklenmeye başladığını duyurmuştu.Bakanlık son olarak tankerde bulunan 27 kişinin tamamının tahliye edildiğini, aralarından bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), yaklaşık 9.2 bin ton petrol taşıyan tankerlerin Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza geçirdiğini, kaza sonucunda petrol sızıntısının meydana geldiğini açıklamıştı. Denize dökülen petrol, Panagia Burnu'ndan Tuzla Burnu'na kadar olan bölgede kıyıya doğru sürüklenmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rusya-acil-durumlar-bakanligi-kerc-bogazinda-bir-tanker-karaya-oturdu-diger-bir-tanker-ise-suda-1091555881.html
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karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, gemi, acil durum, sinyal, rosmorreçflot, tanker, petrol
karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, gemi, acil durum, sinyal, rosmorreçflot, tanker, petrol
Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi
Karadeniz ile Azak denizini birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda Gam Express adlı bir geminin acil durum sinyali gönderdiği bildirildi.
Rusya Güney Ulaştırma Savcılığı’ından yapılan açıklamada, Gam Express adlı bir geminin Kerç Boğazı'nda tehlike sinyali gönderiği belirtildi.
Açıklamada, “Güney Ulaştırma Savcılığı, Kerç Boğazı'nda Gam Express gemisinin gönderdiği tehlike sinyaliyle bağlantılı olarak seyir güvenliğini izliyor” denildi.
15 Aralık’ta Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Karadeniz'de çıkan fırtına nedeniyle Kerç Boğazı'nda Volgoneft 212 adlı tankerin hasar alarak karaya oturduğunu, Volgoneft 239 tankerin ise aldığı hasar nedeniyle suda sürüklenmeye başladığını duyurmuştu.
Bakanlık son olarak tankerde bulunan 27 kişinin tamamının tahliye edildiğini, aralarından bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), yaklaşık 9.2 bin ton petrol taşıyan tankerlerin Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza geçirdiğini, kaza sonucunda petrol sızıntısının meydana geldiğini açıklamıştı. Denize dökülen petrol, Panagia Burnu'ndan Tuzla Burnu'na kadar olan bölgede kıyıya doğru sürüklenmeye devam ediyor.