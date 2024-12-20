Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi

Türkiye
Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye Rus üslerinin kalmasını istemeli’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:14
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
9 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
18:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
20:49
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kerc-bogazindaki-bir-gemi-acil-durum-sinyali-gonderdi-1091829941.html
Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi
Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi
Sputnik Türkiye
Karadeniz ile Azak denizini birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda Gam Express adlı bir geminin acil durum sinyali gönderdiği bildirildi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T19:52+0300
2024-12-20T19:51+0300
dünya
karadeniz
azak denizi
kerç boğazı
gemi
acil durum
sinyal
rosmorreçflot
tanker
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/01/1061833331_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_0ad51d4910bb7d215310596593ec2a30.jpg
Rusya Güney Ulaştırma Savcılığı’ından yapılan açıklamada, Gam Express adlı bir geminin Kerç Boğazı'nda tehlike sinyali gönderiği belirtildi.Açıklamada, “Güney Ulaştırma Savcılığı, Kerç Boğazı'nda Gam Express gemisinin gönderdiği tehlike sinyaliyle bağlantılı olarak seyir güvenliğini izliyor” denildi.15 Aralık’ta Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Karadeniz'de çıkan fırtına nedeniyle Kerç Boğazı'nda Volgoneft 212 adlı tankerin hasar alarak karaya oturduğunu, Volgoneft 239 tankerin ise aldığı hasar nedeniyle suda sürüklenmeye başladığını duyurmuştu.Bakanlık son olarak tankerde bulunan 27 kişinin tamamının tahliye edildiğini, aralarından bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), yaklaşık 9.2 bin ton petrol taşıyan tankerlerin Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza geçirdiğini, kaza sonucunda petrol sızıntısının meydana geldiğini açıklamıştı. Denize dökülen petrol, Panagia Burnu'ndan Tuzla Burnu'na kadar olan bölgede kıyıya doğru sürüklenmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rusya-acil-durumlar-bakanligi-kerc-bogazinda-bir-tanker-karaya-oturdu-diger-bir-tanker-ise-suda-1091555881.html
karadeniz
azak denizi
kerç boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/01/1061833331_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_15af75c64c6072eac78d1cde9ea04146.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, gemi, acil durum, sinyal, rosmorreçflot, tanker, petrol
karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, gemi, acil durum, sinyal, rosmorreçflot, tanker, petrol

Kerç Boğazı'ndaki bir gemi acil durum sinyali gönderdi

19:52 20.12.2024
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinAzak Denizi'nde Yeysk'ten Mariupol'a ulaşan Lavrentiy feribotu
Azak Denizi'nde Yeysk'ten Mariupol'a ulaşan Lavrentiy feribotu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Karadeniz ile Azak denizini birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda Gam Express adlı bir geminin acil durum sinyali gönderdiği bildirildi.
Rusya Güney Ulaştırma Savcılığı’ından yapılan açıklamada, Gam Express adlı bir geminin Kerç Boğazı'nda tehlike sinyali gönderiği belirtildi.
Açıklamada, “Güney Ulaştırma Savcılığı, Kerç Boğazı'nda Gam Express gemisinin gönderdiği tehlike sinyaliyle bağlantılı olarak seyir güvenliğini izliyor” denildi.
15 Aralık’ta Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Karadeniz'de çıkan fırtına nedeniyle Kerç Boğazı'nda Volgoneft 212 adlı tankerin hasar alarak karaya oturduğunu, Volgoneft 239 tankerin ise aldığı hasar nedeniyle suda sürüklenmeye başladığını duyurmuştu.
Bakanlık son olarak tankerde bulunan 27 kişinin tamamının tahliye edildiğini, aralarından bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), yaklaşık 9.2 bin ton petrol taşıyan tankerlerin Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza geçirdiğini, kaza sonucunda petrol sızıntısının meydana geldiğini açıklamıştı. Denize dökülen petrol, Panagia Burnu'ndan Tuzla Burnu'na kadar olan bölgede kıyıya doğru sürüklenmeye devam ediyor.
Karadeniz fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
DÜNYA
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kerç Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu, diğer bir tanker ise suda sürüklendi
15 Aralık, 14:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала